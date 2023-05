Microsoft : ce clavier tout-en-un élu meilleure vente Amazon profite d’une réduction incroyable de -44% !

Découvrez la praticité du clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft

Vous pensez peut-être que disposer d’un clavier sans fil à la maison n’est pas nécessaire ? Vous possédez déjà la télécommande de votre Smart TV, et votre ordinateur à un clavier intégré. Attendez de découvrir toutes les fonctionnalités du clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft, et vous changerez probablement d’avis. Très pratique, le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft vous permet de piloter votre Smart TV depuis votre canapé. Son clavier AZERTY est idéal pour rechercher le film ou la série que vous voulez regardez. Il vous suffit de taper votre recherche sur le clavier en toute simplicité. C’est beaucoup plus rapide et facile que d’utiliser votre télécommande. Vous souhaitez regarder le contenu de votre ordinateur portable sur votre Smart TV ? Rien de plus simple avec le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft. Il vous suffit de connecter votre ordinateur à votre Smart TV, puis de connecter le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft à votre ordinateur portable. Depuis votre canapé, vous pourrez alors sélectionner le contenu que vous souhaitez diffuser sur votre télévision. Vous voulez zoomer sur une photo ? C’est possible avec le pavé tactile multipoint intégré au clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft. Il vous permet de changer de contenu ou de zoomer avec seulement 2 doigts. Grâce aux raccourcis du clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft, vous pouvez facilement monter le volume ou mettre en pause votre film à l’aide d’une seule touche. Avec sa portée de 9 mètres, vous pouvez contrôler votre Smart TV depuis la cuisine sans aucun problème. Essayez vite le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft, il va vite devenir un indispensable pour vous.

Économisez 44% sur le prix du clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft avec Amazon

Vous êtes séduit par les fonctionnalités du clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft ? Profitez-vite de l’offre d’Amazon pour vous l’offrir. Habituellement vendu 42,95 €, le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft est actuellement affiché à seulement 23,99 € avec Amazon. Cela représente une économie de 44% ! Vous avez envie de compléter le clavier sans fil All in One Media Keyboard de Microsoft par un pavé numérique ? Amazon propose également une vente flash sur le pavé numérique Bluetooth Microsoft. Il est affiché à 15,99 € au lieu de 24,99 €, soit 36%. Profitez-en vite !