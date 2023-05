Conseil Shopping : découvrez les 5 articles parfaits pour prendre soin de votre pelouse avant l'arrivée de l'été

Entre la pluie, le vent, la neige et les températures négatives, votre pelouse a bien souffert pendant l’hiver. Elle a certainement perdu de son éclat et doit être clairsemée. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de fatalité. Le printemps est la période idéale pour prendre soin de votre pelouse. Avec les bons gestes et les bons produits, elle retrouve rapidement toute sa splendeur. Suivez nos conseils en 3 étapes.

Étape 1 : réveillez votre pelouse après l’hiver

Avril et mai sont les mois idéaux pour commencer à réveiller votre pelouse après l’hiver. Avec le froid et la pluie, la terre sous votre pelouse est certainement tassée. Votre pelouse a besoin d’être aérée pour pouvoir pousser correctement et en pleine santé. Pour aérer votre pelouse, utilisez un aérateur de pelouse comme l’aérateur de pelouse manuel Landzie. Conçu en acier inoxydable, il est très efficace et durera longtemps. Après avoir bien aérer votre pelouse, offrez-lui quelques vitamines en y plantant de l’engrais. Orientez-vous vers de l’engrais destructeur de mauvaises herbes. En effet, après l’hiver, les pelouses sont souvent envahies de trèfles et de pissenlits. Très efficace, vous pouvez par exemple acheter sur Amazon l’engrais destructeur de mauvaises herbes Wolf Garten 2-en-1. Si votre pelouse n’est pas clairsemée, mais uniquement envahie par les mauvaises herbes, utilisez alors un désherbant sans glyphosate comme le Roundup Express Concentré anti-mauvaises herbes.