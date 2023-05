Nettoyez vos extérieurs avec le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher en promo à moins de 200 euros sur ce site connu de tous !

Nettoyez vos extérieurs avec le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher

Avec les journées qui s’allongent et la hausse des températures, il va bientôt être possible de profiter de vos extérieurs quotidiennement. Après l’hiver, votre terrasse doit être encrassée. C’est peut-être aussi le cas de votre allée, des murs ou des clôtures de votre maison. Pour venir à bout de la poussière incrustée et de la mousse sur toutes les surfaces de vos extérieurs, équipez-vous du nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher. Avec sa puissance de 1800 watts et sa pression de 130 bars, il est très efficace pour déloger les saletés en douceur et rendre leur éclat à votre terrasse, à votre allée et à vos clôtures. Le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher est également l’outil idéal pour nettoyer votre mobilier de jardin, votre voiture, vos vélos ou encore votre tondeuse. C’est vraiment l’accessoire indispensable à avoir quand on vit en maison. Facile à utiliser, le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher est équipé d’un pistolet haute pression Full Control Power et d’une lance Vario Power. Pour régler la pression désirée, il vous suffit de tourner la lance. L’écran LED sur le pistolet Full Control Power vous permet alors de contrôler le réglage en un instant. Le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher a été conçu pour vous faciliter la vie. Grâce à son système de nettoyage Plug’n Clean, le remplacement de la bouteille de détergent est simple et rapide.

Économisez 33% sur le prix du nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher avec Amazon

Le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher est vraiment parfait pour entretenir les extérieurs de votre maison en toute simplicité. Grâce à l’application Home & Garden de Kärcher, vous pourrez en plus bénéficier de nombreux conseils, notamment sur les réglages idéaux pour nettoyer telle ou telle surface efficacement sans l’abîmer. Si vous avez envie de vous acheter le nettoyeur haute pression K4 Power Control de Kärcher, c’est le bon moment. Amazon le propose en ce moment à 194,40 € au lieu de 289,99 €, soit 33% de remise. Ne tardez pas à en profiter, un nettoyeur haute pression Kärcher à ce prix-là, c’est exceptionnel.