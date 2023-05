Devenez un expert en cuisine grâce au robot de cuisine Smeg et économisez -40% sur son prix avec Krëfel

Découvrez les performances du robot de cuisine Smeg

La première chose que l’on remarque quand on regarde le robot de cuisine Smeg, c’est son look vintage des années 50. Très design avec ses formes arrondies, sa base en aluminium coulé, et ses couleurs pastel, il trouvera facilement sa place dans votre cuisine et lui donnera une allure tendance. Heureusement, le design du robot de cuisine Smeg n’est pas son seul atout. C’est le robot idéal pour vous accompagner dans la réalisation de nombreuses recettes. Avec sa puissance de 800 watts et ses 3 accessoires inclus, pâtes fraîches, pâtes à pizza, pâtes à gâteau, blancs en neige, crème fouettée et purée maison n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Le pétrin est parfait pour battre parfaitement toutes les pâtes à pain. Son fouet à ballon est l’idéal pour monter des blancs en neige et réaliser de meringues onctueuses ou des crèmes fouettées minutes. Enfin, son crochet mélangeur vous permet de réaliser des pâtes à gâteau et des pâtes à cookies parfaites. Son bol en inox de 4,8 litres est conçu pour réaliser des pâtes à tartes de 2,8 kilos, ou des crèmes fouettées de 1 litre. De quoi régaler toute votre famille et vos amis avec de bons petits plats maison.

Économisez 40% sur le robot de cuisine Smeg avec Krëfel

Que vous soyez un cuisinier expérimenté ou débutant, le robot de cuisine Smeg est fait pour vous. Très facile à utiliser, il deviendra vite votre assistant de cuisine préféré pour réaliser de nombreux plats et pâtisseries faits maison. Il est d’ailleurs livré avec un livre de recettes pour vous donner des idées de plats à préparer. Si vous êtes séduits par les possibilités culinaires que vous offre le robot de cuisine Smeg, profitez-vite de l’offre de Krëfel pour l’acheter. Jusqu’au 14 mai, le robot de cuisine Smeg est affiché à 299,95 € au lieu de 499 €, soit 40% de remise. En plus, en ce moment, pour tout achat de son robot de cuisine, Smeg vous offre un coffret pain maison d’une valeur de 50 €. Ne vous privez surtout pas de cette superbe offre. Si vous commandez avant 22h, Krëfel vous livre gratuitement dès demain.