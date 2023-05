Bon plan : pour entretenir votre piscine, obtenez le robot aspirateur Intex ZX300 à moins de 140 € avec Cdiscount

Gardez votre piscine toujours propre grâce au robot aspirateur Intex ZX300

Pour passer de bons moments en famille et entre amis tout l’été, vous avez décidé d’installer une piscine dans votre jardin. Pour en profiter pleinement, il est nécessaire de l’entretenir avec soin pour éviter que les poussières, feuilles, insectes et algues ne viennent envahir et polluer l’eau. En effet, l’eau d’une piscine extérieure se salit très rapidement. Sans un entretien soigneux, elle peut très vite devenir un nid à poussières et à bactéries. Pour vous aider à entretenir votre piscine facilement, Intex a mis au point son premier robot aspirateur pouvant monter sur les parois de votre piscine tubulaire. Parfaitement pensé par Intex, le robot aspirateur ZX300 aspire toutes les saletés dans le fond de votre piscine, mais aussi sur ses parois. Avec lui, votre piscine tubulaire restera propre et saine tout l’été, en toute simplicité. Compatible avec toutes les piscines tubulaires Intex, le robot aspirateur ZX300 est très facile à utiliser. Il suffit de le brancher sur la buse de refoulement, il s’occupe du reste en toute autonomie. Grâce à sa traction 4 roues et à ses brosses de nettoyage rotatives, le robot aspirateur Intex ZX300 nettoie votre piscine en profondeur, efficacement et rapidement. En complément d’une filtration d’un débit minimum de 6m3/heure, le robot aspirateur Intex ZX300 est votre meilleur allié pour nettoyer votre piscine sans effort.

Le prix du robot aspirateur Intex ZX300 est en chute libre avec Cdiscount

Si vous possédez une piscine tubulaire, n’hésitez pas à investir dans le robot aspirateur Intex ZX300. C’est un achat que vous ne regretterez pas tant vous gagnerez du temps à entretenir votre piscine au quotidien. Pour l’obtenir au meilleur prix, profitez dès à présent de l’offre très intéressante de Cdiscount. Le robot aspirateur Intex ZX300 est habituellement vendu 193,12 €. En ce moment, Cdiscount le propose au prix canon de 139 €, soit plus de 50 € de remise. En plus, si vous êtes membre Cdiscount, vous pouvez bénéficier de 10% de remise supplémentaire avec le code promo JARD10CDAV. Qu’attendez-vous pour vous équiper ?