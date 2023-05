Dyson : l’aspirateur balai V11 Absolute Extra est affiché à moins de 500 € avec Krëfel

Prenez plaisir à faire le ménage avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra

On ne présente plus Dyson. C’est LA référence sur le marché en termes d’aspirateur balai sans fil et en termes d’aspirateur sans sac. Si vous rêvez de mettre au placard votre aspirateur traîneau lourd et encombrant, n'hésitez pas à investir dans l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra. Très puissant, il aspire avec efficacité poussières, miettes et allergènes sur tous les types de sols. Avec lui, votre parquet, votre carrelage, votre moquette ou encore votre lino seront débarrassés de toutes les saletés grâce à sa brosse combi et à son petit suceur, parfait pour accéder dans les moindres recoins. Grâce à son poids léger de 3 kilos et à son bras télescopique, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra nettoiera vos sols parfaitement, mais aussi vos murs, plafonds, rideaux, canapés et sièges auto. L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est doté de 3 niveaux d’aspiration. Ils vous permettent de choisir la puissance adaptée à vos besoins et de retirer toutes les saletés facilement en un seul passage. Pour contrôler le niveau de puissance choisi et le niveau de la batterie, il vous suffit de regarder son écran LCD. Très pratique, il vous donne toutes les informations en temps réel. Performant, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra vous offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode normal grâce à sa batterie Lithium-ion. En mode turbo, vous disposez de 10 minutes d’autonomie. Avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra, votre maison sera propre et saine pendant longtemps.

Economisez 100 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra avec Krëfel

L’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est votre meilleur allié pour faire la chasse à la poussière dans toute votre maison. En plus, il est très facile à entretenir. Son grand bac à poussière de 0,77 litre se vide directement dans votre poubelle d’une seule main, sans entrer en contact avec la saleté. Vous êtes séduit par les performances de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra ? Profitez vite de l’offre de Krëfel pour vous l’offrir. Habituellement vendu 599 €, le spécialiste de l’électroménager propose actuellement l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra à 499 €, soit 17% de remise. Vous avez jusqu’au 14 mai pour en profiter.