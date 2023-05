Savourez des cafés parfaits tous les jours avec la machine à café L'Or Barista de Philips en promo à moins de 80 € chez Krëfel !

Devenez un véritable barista avec la machine à café L’Or Barista de Philips

Vous avez envie de déguster de délicieux cafés depuis le confort de votre canapé, en les préparant en toute simplicité ? Offrez-vous la machine à café L’Or Barista de Philips. Avec ses 19 bars de pression et sa puissance de 1450 watts, elle vous prépare des cafés parfaits aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Tout est simple avec la machine à café L’Or Barista de Philips, il suffit de placer une capsule dans la machine et d’appuyer sur un simple bouton pour déguster un café d’une qualité exceptionnelle. La machine à café L’Or Barista de Philips fonctionne avec des capsules L’Or Espresso, L’Or Barista ou Nespresso. Cela vous laisse un large choix de possibilités. Que vous aimiez les espressos, les doubles-espressos, les ristrettos ou encore les lungos, la machine à café L’Or Barista de Philips saura assouvir toutes vos envies. Avec elle, vous pouvez préparer des cafés de 25 ml à 270 ml. Pratique pour les matins pressés, la machine à café L’Or Barista de Philips vous permet de faire couler 2 cafés simultanément en seulement 25 secondes. Enfin, avec son grand réservoir de 8 litres, vous pouvez préparer de nombreux cafés l’un après l’autre sans devoir le remplir systématiquement entre chaque tasse.

Economisez 33% sur le prix de la machine à café L’Or Barista de Philips

Pratique et fonctionnelle, la machine à café L’Or Barista de Philips va vous séduire par sa simplicité. Dessinée par le designeur Kodi Fheiz, elle est très élégante et trouvera très facilement sa place dans votre cuisine. Essayez là et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Avec elle, vous mettrez définitivement au placard votre vieille machine à café à filtre. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez dès à présent de l’offre exceptionnelle de Krëfel. Jusqu’au 31 mai, le spécialiste de l’électroménager propose la machine à café L’Or Barista de Philips au prix canon de 79,95 € au lieu de 119,99 €, soit 33% de remise. Économiser plus de 40 € sur une machine à café de cette qualité, c’est suffisamment rare pour en profiter. Un conseil, Foncez l’acheter. Si vous la commandez avant 22 heures, Krëfel vous livre gratuitement dès le lendemain, 7 jours sur 7.