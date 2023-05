Profitez des vacances de Pâques pour vous offrir les meilleurs jeux de société pour jouer en famille

Du 1er au 12 mai, ce sont les vacances de Pâques en Belgique. Que vous partiez en voyage ou que vous restiez à la maison, c’est l’occasion de prendre votre temps et de passer de bons moments en famille. Entre sorties à la piscine, balades dans la nature, shopping et parcs d’attraction, pensez à organiser des soirées ou des après-midi jeux de société. Jouer en famille, c’est vous créer des beaux souvenirs et des fous rires assurés. On vous propose les meilleurs jeux de société qui plairont aux petits comme aux grands.

Les jeux parfaits pour les amateurs de quizz et de défis

Vous aimez les défis et les quizz ? Vous allez adorez les jeux de société « Connais-tu vraiment ta famille » de Oh Happy Games, « Jenga » d’Hasbro et « Les Incollables » de Ravensburger. Entre quizz, devinettes et défis fun, le jeu « Connais-tu vraiment ta famille » va vous permettre de découvrir si vous connaissez vraiment bien votre famille dans la bonne humeur. De quoi resserrer les liens et se créer des souvenirs inoubliables. Avec l’incontournable jeu de société « Jenga », vous mettrez votre dextérité à l’épreuve. L’objectif est d’empiler des blocs un à un pour créer une tour, puis de retirer les blocs du bas pour les placer en haut de la tour sans la faire tomber. Un défi à réaliser seul, à 2 ou en équipe. Profitez de l’offre d’Amazon pour vous offrir le jeu « Jenga » à petit prix. Le géant du e-commerce le propose à 13,34 € au lieu de 19,99 €, soit 33% de remise. Vous aimez vous amuser tout en apprenant ? « Les incollables » est le jeu parfait pour vous. Ce jeu de quizz adapté à toute la famille propose 7 niveaux de difficultés, à partir de 6 ans. Entre questions, énigmes et défis, « Les Incollables » est le jeu idéal pour apprendre en jouant.