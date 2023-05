Libérez-vous de la paperasse bancaire avec Nickel, le compte à 20 euros par an qui s’ouvre en 5 minutes chrono !

Nickel : le compte qui s’ouvre en moins de 5 minutes Il existe aujourd’hui de nombreuses offres en ligne pour ouvrir rapidement un compte. Mais un compte ouvert en 5 minutes, à seulement 20 euros par an, cela vous paraît réel ? C’est bien ce que propose le compte Nickel ! Filiale de la BNP Paribas depuis 2017, Nickel possède aujourd’hui plus de 3 millions de clients en Europe. La bonne nouvelle c’est que le compte Nickel est désormais disponible en Belgique ! Plus de 9000 points de vente Nickel sont présents en Europe, dont 276 en Belgique (le nombre va croître au fil des mois) pour faciliter l'ouverture de votre compte. Un compte Nickel, c’est une carte de débit, un numéro IBAN belge et 3 retraits gratuits par mois, pour seulement 1,60€ par mois. Accessible, sans condition et rapide : découvrez tous les avantages du compte Nickel Nickel a la volonté de rendre l’ouverture d’un compte accessible à tous, dès 18 ans. La filiale du groupe BNP Paribas se différencie ainsi de la concurrence par la transparence de ses tarifs, mais surtout, car chaque client est considéré de manière égale, peu importe sa situation.

Alors que l’ouverture d’un compte peut parfois prendre plusieurs jours et nécessite l’envoi d’une liste de papiers longue comme le bras, Nickel demande seulement une pièce d’identité et un numéro de GSM. L’ouverture du compte se fait alors en moins de 5 minutes et vous n’avez pas besoin de présenter une preuve de résidence. Tout le monde peut ainsi ouvrir un compte Nickel.

Selon vos besoins, Nickel propose des offres qui s’adaptent. 4 offres sont actuellement disponibles à partir de 20 euros par an : Nickel, My Nickel, Nickel Premium et Nickel Métal.

Grâce à la gestion digitale, vous pouvez suivre via l’application mobile dédiée les transactions en temps réel, payer en sans contact, bloquer votre carte en cas de perte ou modifier vos plafonds. Enfin, en cas de question ou de problème dans la gestion de votre compte, le service client est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, par téléphone au 02 891 29 80, par mail et même via Facebook. Quels sont les papiers nécessaires pour ouvrir un compte Nickel ? Contrairement à d’autres banques aussi bien traditionnelles qu’en ligne, il suffit d’un seul papier pour ouvrir votre compte Nickel. Vous devez simplement avoir en votre possession une pièce d’identité. Il peut s’agir d’une carte d’identité, d’un passeport ou d’un titre de séjour. C’est le seul document obligatoire. Comment ouvrir un compte Nickel ? Si vous disposez d’une pièce d’identité, l’ouverture de votre compte Nickel prendra seulement 5 minutes, montre en main. Pour ouvrir votre compte, vous avez deux options : → l’ouverture de compte en ligne via le site web → en vous rendant dans l’un des 276 points de vente Nickel Pour ouvrir votre compte Nickel en ligne, il suffit de vous rendre sur le site et de cliquer sur “Ouvrir en compte”. Un formulaire est à remplir. Vous recevrez ensuite un code à 5 chiffres par SMS et email, valable 30 jours. Il faut ensuite vous rendre dans un point de vente Nickel pour acheter une carte. Vous pourrez alors activer votre compte et votre carte. Un code PIN sera envoyé par SMS et votre compte Nickel sera ouvert ! Si vous préférez vous rendre directement dans un point de vente Nickel, la procédure est assez similaire. Une fois sur place, achetez un Pack contenant votre carte et inscrivez-vous sur la borne Nickel. Vous pourrez alors activer votre compte et votre carte. Le code PIN de votre carte sera envoyé par SMS. Où retirer de l’argent Nickel ? Si en plus de payer avec votre carte Nickel, vous souhaitez effectuer des retraits, il suffit de vous rendre dans un distributeur automatique ou dans un point de vente Nickel partenaire en Belgique. Chaque mois, vous profitez de 3 retraits gratuits dans les points de vente Nickel, partout en Europe ! Le quatrième en point Nickel coûtera 0,50€. Si vous êtes amené à vous déplacer, notamment à l’étranger, sachez que l’offre Nickel Métal vous permet de profiter des retraits sans commission. Pour approvisionner votre compte Nickel, vous pouvez : → Alimenter votre compte par carte → Déposer de l’espèce dans l’un des points de vente Nickel (commission de 2%) → Effectuer gratuitement un virement sur votre compte Convaincu ? Alors, ne perdez pas une seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site web de Nickel ou dans l'un des 276 points de vente en Belgique pour ouvrir votre compte en un temps record de 5 minutes !