Bon plan Fête des Mères : offrez la machine à café Nespresso Vertuo Pop en promo à moins de 70 euros avec Coolblue

Dégustez un café de qualité avec la machine à café Nespresso Vertuo Pop

Vous n’avez pas un énorme budget mais néanmoins vous souhaitez marquer le coup et offrir un beau cadeau pour la Fête des Mères ? Cela fait un moment que vous entendez votre maman se plaindre de sa machine à café à filtre ? Elle souhaite passer à une machine à café à dosette ? Nous avons un très bon plan pour vous. Offrez la machine à café Nespresso Vertuo Pop. Très intuitive et facile à utiliser, la machine à café Nespresso Vertuo Pop prépare en un instant des cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse grâce à sa technologie d’extraction innovante, la centrifusion. La machine à café Nespresso Vertuo Pop fonctionne avec des capsules Nespresso Vertuo. Sur chaque capsule, un code barre lui permet de sélectionner la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de la tasse afin de préparer un café parfait. Espresso, double-expresso, gran lungo ou encore mug, la machine à café Nespresso Vertuo Pop s’adapte à toutes envies avec ses 28 variétés de cafés proposés, pour des tasses allant de 40 à 230 ml. Pour la faire fonctionner, rien de plus simple, il suffit de choisir sa capsule de café, de l’insérer dans la machine, d’appuyer sur un bouton et enfin vous installer confortablement pour déguster un café de qualité.

Economisez 30 € sur le prix de la machine à café Nespresso Vertuo Pop avec Coolblue

Vous êtes séduits par la machine à café Nespresso Vertuo Pop ? Cela semble être le cadeau idéal pour votre maman ? Profitez de la remise de Coolblue pour l’acheter au meilleur prix. En ce moment, le spécialiste de l’électroménager propose la machine à café Nespresso Vertuo Pop à 69 € au lieu de 99 €, soit 30 € de remise. Ne tardez pas à la commander pour être certain de la recevoir à temps pour le dimanche 14 mai. Les stocks sont limités et il n’en reste que 4 exemplaires disponibles.