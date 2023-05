Pour la Fête des Mères, offrez à votre maman une liseuse Kobo Clara 2E à prix mini avec Coolblue

Liseuse Kobo Clara 2E : pratique pour emporter vos livres préférés partout

Le compte à rebours est lancé. Il ne vous reste plus que quelques jours pour trouver le cadeau parfait à offrir à votre maman. Si elle aime lire et collectionne les bouquins, la liseuse Kobo Clara 2E est le cadeau idéal. Elle permettra à votre maman de se déplacer partout avec ses livres préférés, sans être encombrée. Pratique avec son format compact, l’écran encre électronique HD Ready de la liseuse Kobo Clara 2E mesure 6 pouces et propose une résolution de 1448x1072 pixels. C’est la taille parfaite pour être glissé dans un sac facilement, tout en ayant un confort de lecture optimal. Grâce au rétroéclairage, votre maman pourra lire confortablement de jour comme de nuit. La liseuse Kobo Clara 2E dispose également de ComfortLight Pro, un filtre anti-lumière bleue qui prendra soin des yeux de votre maman. Avec les 16 Go de mémoire de la liseuse Kobo Clara 2E, votre maman aura la possibilité de télécharger jusqu’à 15000 eBooks. De quoi assouvir sa soif de lecture ! Pour se les procurer, il suffit de se connecter au WIFI et d’aller dans la bibliothèque en tapant sur l’écran tactile. Grands classiques, romans, développement personnel, polars, livres de cuisine ou littérature étrangère, votre mère trouvera toutes les œuvres disponibles pour les lire sur sa liseuse Kobo Clara 2E. Si elle n’a pas envie de lire, il lui suffit de connecter un casque audio sans fil à sa liseuse Kobo Clara 2E grâce au Bluetooth pour écouter des livres audios.

Obtenez la liseuse Kobo Clara 2E à moins de 130 € avec Coolblue

Vous pensez que la liseuse Kobo Clara 2E est le cadeau idéal pour la Fêtes des Mères ? Profitez de l’offre de Coolblue pour l’acheter au meilleur prix. En ce moment, le spécialiste du high-tech propose la liseuse Kobo Clara 2E à 129,99 € au lieu de 149,95 €, soit près de 20 € de remise. Profitez vite de cette offre et commandez dès aujourd’hui la liseuse Kobo Clara 2E pour être certain de la recevoir avant dimanche. Si vous l’achetez aujourd’hui, Coolblue vous livre gratuitement dès demain.