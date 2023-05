Vente Flash : obtenez le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE à moins de 200 euros avec Amazon

Découvrez les performances du casque sans fil Bose Quiet Comfort SE

Profitez vite de la semaine Bose sur Amazon. C’est l’occasion de vous offrir le meilleur du son Bose, une référence sur le marché, au meilleur prix. Vous y trouverez des articles comme des barres de son, des caissons de basse, des écouteurs sans fil, des enceintes portables ou encore des casques audios comme le casque audio sans fil Bose Quiet Comfort SE. Ce casque audio sans fil à réduction de bruit vous permet de vous immerger totalement dans vos contenus audios et de bénéficier d’un son de haute qualité, riche et profond. Grâce à l’architecture TriPort et à la technologie d’égalisation active optimisée du casque sans fil Bose Quiet Comfort SE, vous allez découvrir une autre manière d’écouter votre musique, vos livres audios ou vos podcasts préférés. Polyvalent, le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE s’adapte à tous vos besoins. Vous souhaitez être plongé dans votre musique ? Il vous suffit de sélectionner le mode Quiet pour une réduction totale du bruit. Au contraire, vous avez besoin d’écouter ce qu’il se passe autour de vous ? Sélectionnez alors le mode Aware. Il laissera filtrer les bruits extérieurs. Vous entendrez alors les conversations autour de vous ou l’annonce qui sonne le départ imminent de votre train. Le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE est très confortable et peut se porter toute la journée. Conçu en cuir synthétique et en nylon, il est léger, très résistant et facile à entretenir.

Economisez 17% sur le prix du casque sans fil Bose Quiet Comfort SE avec Amazon

Vous êtes prêt à écouter vos contenus audios préférés avec un son exceptionnel ? Offrez-vous le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE. Il ne vous lâchera jamais avec ses 24h d’autonomie en une seule charge. Le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE est également doté de la charge rapide, ce qui vous permet de disposer de 3h d’autonomie pour 15 minutes de charge seulement. Le casque sans fil Bose Quiet Comfort SE est vraiment parfait, même son prix. Habituellement vendu 239,95 €, il est actuellement affiché à 199,95 € avec Amazon. Cela représente 17% de remise. C’est un prix canon pour un casque audio de cette qualité. En plus, avec Amazon vous avez la possibilité de le payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 49,99 €. Un conseil, foncez !