Économisez 30% sur le prix de la friteuse Airfryer XXL Twin Turbo Star avec Krëfel !

Faites frire vos aliments sainement avec la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star

Frites, poulet rôti, beignets et poissons frits…vous aimez le croustillant de la cuisson à la friteuse mais n’en profitez pas souvent car c’est un mode de cuisson pas très sain ? Une solution existe avec la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star. Grâce à une technologie révolutionnaire, la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star vous permet de frire tous vos ingrédients grâce à l’air chaud, et avec très peu d’huile. Elle vous permet d’utiliser 90% de matière grasse en moins par rapport à une friteuse classique. La friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star va même encore plus loin avec sa technologie Twin Turbo Star qui élimine le gras se trouvant sur les aliments. Résultat, avec la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star, vous pouvez profiter au quotidien de recettes délicieuses et croustillantes, en mangeant sainement et sans culpabilité. La friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star vous permet de cuisiner de nombreux plats et vous donne des idées grâce à l’application Philips Airfryer qui vous propose une trentaine de recettes. Idéale pour les familles, la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star permet de cuire jusqu’à 1,4 kilos de frites en une seule fois, et même un poulet entier ! Pratique pour préparer vos repas à l’avance, la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star dispose d’une fonction maintien au chaud. Elle a vraiment tout pour plaire !

Économisez 100 € sur le prix de la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star avec Krëfel

Parfaite, la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star vous permet de déguster de délicieuses frites sainement. De quoi faire plaisir à toute la famille. Son petit plus ? Elle n’émet pas d’odeurs de friture et elle est très facile d’entretien. Sa cuve Quick Clean et sa grille de cuisson sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Vous êtes conquis par tous les atouts de la friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star ? Achetez-la avec Krëfel. La friteuse Philips Airfryer XXL Twin Turbo Star est habituellement vendue 329,99 €. Jusqu’au 31 mai, Krëfel la propose à seulement 229,95 €, soit 30% de remise. Un conseil, profitez-en vite !