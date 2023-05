La machine à café Krups Nespresso Vertuo Pop voit son prix chuter de façon inattendue sur Coolblue !

Découvrez les fonctionnalités avancées de la Vertuo Pop, une machine à café signé Krups !

La machine à café Krups Nespresso Vertuo Pop utilise la technologie de la centrifusion qui permet de préparer des cafés de qualité supérieure en utilisant des capsules Nespresso. La centrifugation est une technologie brevetée qui combine l'infusion et la centrifugation pour produire une crème dense et délicieuse. Elle permet également de préparer 4 variétés de boissons chaudes allant de l’expresso de 40 millilitres à une tasse de 230 millilitres. La Krups Nespresso Vertuo Pop est facile à utiliser. En effet, l’appareil chauffe en seulement 30 secondes. La machine est également équipée d'un réservoir d'eau amovible de 0,56 litre et d'un bac à capsules usagées d'une capacité de 5 capsules. Cela permet une utilisation facile et pratique, sans avoir à vider le bac ou le réservoir d'eau après chaque utilisation. Très intelligente, la machine Krups analyse le code-barre de chaque capsule de café pour adapter la quantité d’eau nécessaire. Vous pouvez également connecter la machine à café à l'application mobile pour bénéficier de toutes les mises à jour pratiques et recevoir un signal lorsque vous devez la détartrer. La machine est également très esthétique, avec sa couleur rouge piment vibrante qui ajoute une touche de couleur à votre cuisine. Elle saura s’adapter à tous les styles. Elle est compacte et légère, ce qui la rend facile à ranger et à déplacer.

Offre limitée : la machine à dosette Krups Nespresso Vertuo Pop à moins de 70€ + 100 capsules offertes !

La machine à café Krups Nespresso Vertuo Pop est un excellent choix pour les amateurs de café qui recherchent une expérience de qualité supérieure. Disponible chez Coolblue au prix avantageux de 69€ au lieu de 94,99€, cette machine à café offre un excellent rapport qualité-prix. Et ce n’est pas tout, pour l’achat de cette machine Krups, Coolblue vous offre 100 capsules de café gratuites. Parfait pour profiter d’une délicieuse pause café dès réception de votre machine ! Ne manquez pas cette offre limitée pour vous offrir cette machine à café haut de gamme et profiter d'un excellent café tous les jours !