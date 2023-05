KitchenAid : pour la Fête des Mères, MediaMarkt fait chuter de plus de 200 euros le prix de ce robot de cuisine ultra tendance !

Préparez de bons petits plats avec le robot de cuisine KitchenAid Artisan mini

Bientôt la Fêtes des Mères ! Si cela n’est pas encore fait, il est temps d’acheter le cadeau parfait pour faire plaisir à votre maman. Si elle adore passer des heures en cuisine pour concocter de bons petits plats maison et réaliser gâteaux et pâtisseries, offrez-lui le robot de cuisine KitchenAid Artisan mini. KitchenAid est LA référence sur le marché des robots de cuisine. Avec son robot de cuisine KitchenAid Artisan mini, la marque a créé un robot plus compact qui s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines, même les plus petites. Il est idéal pour une famille de 4 personnes. Avec son bol inox d’une capacité de 3,3 litres, le robot de cuisine KitchenAid Artisan mini est parfait pour réaliser des sauces, des purées, des pâtes à pizza, des meringues, des gâteaux et des biscuits parfaits. Il est livré avec 3 accessoires : un fouet, un crochet pétrisseur et un batteur plat. Avec le fouet, votre maman pourra monter parfaitement des blancs en neige ou réaliser de délicieuses crèmes fouettées. Avec le batteur plat, les pâtes à gâteau, les purées et les pâtes à cookies seront aériennes et parfaitement mélangées. Enfin, le crochet pétrisseur permettra à votre maman de réaliser facilement toutes sortes de pâtes : pâte à pain, à pizza, pâte brisée ou encore pâte sablée. De quoi passer de belles heures en cuisine pour régaler toute la famille !

Pour la Fête des Mères, offrez le robot de cuisine KitchenAid Artisan mini à moins de 310 € avec MediaMarkt

Très design, offrir un robot de cuisine KitchenAid à votre mère est une valeur sûre. C’est un cadeau de Fête des Mères qui ne passera pas inaperçu si votre maman aime préparer de bons petits plats maison. Habituellement vendu 549 €, MediaMarkt affiche actuellement le robot de cuisine KitchenAid Artisan mini au prix canon de 307 €, soit 242 € de moins que son prix habituel ! C’est une offre exceptionnelle à saisir de toute urgence. Si vous le commandez dès aujourd’hui, vous le recevrez à temps pour dimanche.