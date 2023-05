Bon plan Fête des Mères : la parfumerie Ici Paris XL vous offre -20% de remise sur une sélection de parfums estivaux !

Le parfum, un cadeau intemporel pour la Fête des Mères Il vous reste 3 jours avant la Fêtes des Mères. Ne tardez pas à trouver la petite attention qui fera plaisir à votre maman. Si vous n’avez pas d’idée et pas un énorme budget, pensez à lui offrir du parfum. C’est un cadeau très personnel qui fait toujours plaisir. Pour la Fête des Mères, la parfumerie en ligne Ici Paris XL propose une réduction de -20% sur une sélection de parfums estivaux. Kenzo, Biotherm, Issey Miyake, Lancôme, Rochas, Givenchy ou encore Versace, vous trouverez forcément la fragrance estivale qui séduira votre maman, à un prix canon. Ne tardez pas trop à en profiter pour être certain de recevoir votre cadeau pour ce dimanche 14 mai. Sentez bon l’été avec Ici Paris XL Dès que le soleil arrive, il est temps de ranger les fragrances chaudes pour des senteurs fraiches et ensoleillées. Agrumes et fragrances fleuries apportent de la légèreté et une sensation de soleil sur la peau. Parmi la sélection de parfums estivaux en promotion avec Ici Paris XL, vous trouverez des sprays corps parfumés et des eaux de toilettes. Nous avons fait notre sélection :

Eau Vitaminée de Biotherm

Cette eau de toilette s’utilise comme un spray pour le corps. Frais et tonifiant, il diffuse une fragrance d’orange, de citronnier et de pamplemousse. En plus, il hydrate la peau. Il fait partie d’une collection de sprays corps créés par Biotherm, composé de l’Eau Vitaminée, de l’Eau Pure et de l’Eau d’Energie. En ce moment avec Ici Paris XL, le flacon de 100ml d’eau de toilette Eau Vitaminée de Biotherm est à 36,72 € au lieu de 45,90 €, soit 20% de remise.