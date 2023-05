« Zelda Tears of the Kingdom » : le jeu est enfin sorti, découvrez où le commander au prix le plus bas !

Zelda Tears of the Kingdom: le dernier volet de la saga Zelda

Après des semaines d’attente, voire des années, le jour J est enfin arrivé. Le jeu vidéo « Zelda Tears of the Kingdom » est enfin disponible. Cette suite de l’épisode « Breath of the Wild » est en effet attendue depuis 2019. 4 ans après, les fans de la légende de Zelda vont enfin pouvoir découvrir ce nouvel épisode. Dans ce jeu d’action, les joueurs vont retrouver le héros Link dans ses aventures épiques et pleines de dangers à travers les terres d’Hyrule, en proie à un véritable chaos. Son objectif est de retrouver la princesse Zelda disparue. Dans ce nouvel opus, les joueurs vont découvrir des terres d’Hyrule transformée. De mystérieuses îles sont désormais accessibles dans le ciel et des nouveaux ennemis ravagent le royaume. Écrit par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, ce nouvel épisode de la saga « The Legend of Zelda » va faire découvrir aux joueurs une nouvelle histoire, un nouveau scénario et de nouvelles fonctionnalités inédites, notamment de nouveaux pouvoirs pour Link. La sortie du jeu vidéo « Zelda Tears of the Kingdom » est l’occasion de faire le point sur la saga « The Legend of Zelda ». Elle compte aujourd’hui 19 jeux officiels, tous produits par le japonais Nintendo. Dépêchez-vous de vous procurer le jeu vidéo « Zelda Tears of the Kingdom » pour entrer dans la légende.

