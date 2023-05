Philips Essential Airfryer : c’est le moment de vous offrir la friteuse la plus vendue d’Amazon en promo à moins de 90 euros !

Faites frire vos aliments sainement avec la friteuse Philips Essential Airfryer

Le temps où il était nécessaire de remplir sa friteuse d’huile pour faire de délicieuses frites est révolu ! Grâce à la technologie Rapid Air de la friteuse Philips Essential Airfryer, il est désormais possible de cuisiner de délicieuses frites moelleuses à l’intérieur et croustillantes à l'extérieur en utilisant 90% de matières grasses en moins par rapport à une friteuse classique. Ce n’est pas pour rien que la friteuse Philips Essential Airfryer a été élue friteuse allégée n°1 ! Pour préparer vos frites, quelques cuillères à soupe d’huile suffisent. Associées à l’air chaud qui tourbillonne dans la friteuse, la friteuse Philips Essential Airfryer cuit parfaitement vos pommes de terre et les rend croustillantes. La friteuse Philips Essential Airfryer fait bien plus que de cuisiner des frites. Avec elle, vous pouvez frire, mais aussi cuire, rôtir, griller et réchauffer. Grâce à l’application NutriU développée par Philips, vous avez accès à de nombreuses recettes. Poulets, quiches, gâteaux, légumes et beignets, laissez aller votre créativité culinaire avec la friteuse Philips Essential Airfryer. En plus, elle est très facile à utiliser avec ses 7 programmes conçues pour les en-cas surgelés, les frites, la viande, le poisson, les légumes et les gâteaux. Sa cuve d’une capacité de 4,1 litres est parfaite pour cuisiner de bons petits plats pour toute la famille. Pratique, elle dispose d’une fonction maintien au chaud.

Économisez 17% sur le prix de la friteuse Philips Essential Airfryer avec Amazon

En vous équipant de la friteuse Philips Essential Airfryer, vous allez vite découvrir un nouveau monde de saveurs. Sans aucun doute, elle va vous accompagner dans vos préparations culinaires au quotidien. Très pratique à entretenir, sa cuve et toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle pour un nettoyage facile et sans contrainte. Vous avez envie de vous faire plaisir avec la friteuse Philips Essential Airfryer ? Achetez là avec Amazon. Le géant du e-commerce la propose à 87,30 € au lieu de 99 €, soit 17% de remise. Avec Amazon, la livraison est rapide et gratuite. Vous auriez tort de vous en priver.