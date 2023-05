Incroyable : le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries, élu meilleur casque audio gaming, est affiché à moitié prix avec Amazon

Découvrez les performances du casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries

Vous êtes à la recherche du meilleur casque audio gaming pour jouer sur votre console de jeux, sur votre tablette ou sur votre smartphone ? Offrez-vous le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries. Élu meilleur casque audio gaming par PC Gamer, Forbes, Eurogamer ou encore Tom’s Guide, il a tout pour vous séduire. Le nouveau dongle sans fil compact de 2,4 Ghz à faible latence du casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries lui permet de passer facilement d’un système à l’autre. Avec lui, vous pouvez passer en toute simplicité de la PS5 à la PS4, puis à la Nintendo Switch ou encore à votre PC ou tablette. C’est une première dans le gaming, pour le plus grand bonheur des joueurs. Le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries offre aux gameurs un son spatial 360° avec son son surround 7.1. Il permet d’immerger le joueur à 100% dans son jeu. Pour communiquer entre joueurs, le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries est doté d’un micro ClearCast certifié Discord. Il est reconnu comme le meilleur micro pour les jeux vidéo pour sa clarté vocale de qualité studio et la suppression des bruits de fond. Petit plus, il est bidirectionnel et rétractable. Enfin, le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries dispose d’une batterie avec une autonomie de 30 heures. De quoi vivre de beaux moments de jeux. Il se recharge simplement via un port USB-C.

Offrez-vous le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries à moitié prix avec Amazon

Si vous êtes fans de jeu vidéo, ne passez pas à côté du casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries. En plus d’être performant, il est très confortable à porter car il est conçu dans un acier léger et s’ajuste parfaitement à votre tête avec sa bande élastique. Il se contrôle simplement du bout des doigts. Les boutons de contrôle du volume, de la sourdine et du chat audio se trouvent sur les écouteurs. Si vous voulez vous offrir le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries, c’est le moment ! Amazon le propose à -50% de remise en l’affichant actuellement à seulement 99,99 € au lieu de 199,99 € ! Amazon ne s’arrête pas là. Si vous commandez le casque de jeu sans fil Arctis 7+ de SteelSeries, vous bénéficiez de 33% de remise sur le Xbox Game Pass pour PC. N’attendez pas trop pour en profiter !