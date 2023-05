Double bon plan : économisez 11% sur le prix du multicuiseur Cookeo de Moulinex et recevez 50 € en cashback avec Krëfel

Cuisinez de bons petits plats avec le multicuiseur Cookeo de Moulinex

Avec nos vies à 100 à l’heure, entre le travail, les enfants et toutes les tâches quotidiennes, ce n’est pas toujours facile de prendre le temps de cuisiner des repas faits maison au quotidien. Une solution existe pour vous simplifier la vie et vous permettre de cuisiner de bons petits plats rapidement et sans surveillance. Il s’agit du multicuiseur Cookeo de Moulinex. Cet appareil électroménager révolutionnaire conçu par Moulinex vous permet de cuire à la vapeur, sous pression, mais aussi de rissoler, de réchauffer ou encore de mijoter. Avec le multicuiseur Cookeo de Moulinex, vous préparez en quelques instants des plats mijotés comme le bœuf bourguignon, le curry de légume ou une carbonade flamande, sans devoir rester devant votre cocotte et sans risquer de les faire bruler. Le multicuiseur Cookeo de Moulinex est également très pratique pour cuire des pâtes et du riz, ou encore pour faire rissoler des pommes de terre. C’est simple, l’application Cookeo vous propose 150 recettes préprogrammées, salées et sucrées. Avec le multicuiseur Cookeo de Moulinex, vous pouvez facilement préparer un repas complet. De quoi ravir les papilles de votre famille et de vos amis. Le multicuiseur Cookeo de Moulinex est l’allié des familles pressées. Il permet de préparer des repas pour 6 personnes. Pratique, il dispose d’une fonction maintien au chaud et d’un départ différé. Vous pouvez alors disposer tous les ingrédients dans le Cookeo avant d’aller travailler, et dégustez un bon plat chaud à votre retour. On vous le dit, le multicuiseur Cookeo de Moulinex va vous faciliter la vie.

Un multicuiseur Cookeo de Moulinex à moins de 190 € ? C’est possible avec Krëfel

Le multicuiseur Cookeo de Moulinex est le compagnon parfait pour vous faire gagner du temps et vous permettre de cuisiner des repas sains et savoureux au quotidien. En plus, il s’entretient très facilement. Sa grande cuve en céramique de 6 litres passe au lave-vaisselle. Vous avez envie de vous l’offrir ? Profitez vite de ce double bon plan. Jusqu’au 31 mai, Krëfel propose le multicuiseur Cookeo de Moulinex à 239,95 € au lieu de 269 €, soit 11% de remise. En plus, pour tout achat d’un multicuiseur Cookeo, Moulinex vous rembourse 50 €. Vous pouvez donc vous offrir le multicuiseur Cookeo de Moulinex à 189,95 €, soit 79 € de remise. Un conseil, ne tardez pas à en profiter !