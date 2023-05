Découvrez cette offre exclusive de MediaMarkt pour acheter vos AirPods 2 à prix réduit

Découvrez les performances des AirPods 2ème Génération

Depuis longtemps, vous avez envie de vous offrir des écouteurs sans fil sans savoir vers quelle marque vous tourner ? Vous hésitez entre des écouteurs bluetooth et un casque audio ? Pratique et très discrets, les AirPods 2ème Génération ont tout pour plaire. Performants grâce leur puce H1 conçue par Apple, les AirPods 2ème Génération vous offrent un son de grande qualité. Ils présentent également un excellent rapport qualité/prix. Faciles à emporter partout, l’utilisation des AirPods 2ème Génération est très intuitive. Ils se connectent automatiquement à votre smartphone dès que vous les placez sur votre oreille. Une fois rangés dans leur boitier de charge, ils se mettent en pause automatiquement. Avec les AirPods 2ème Génération, vous bénéficiez d’un son parfait pour écouter tous vos contenus audios et passer des appels où que vous soyez, même dans un environnement bruyant. Une fois les AirPods 2ème Génération placés sur vos oreilles, ils prennent le relais de votre smartphone. Siri vous lit alors vos messages et notifications, sans jamais interrompre la musique ou le podcast que vous écoutez. Si vous n’avez pas envie de recevoir les notifications de Siri, il vous suffit d’aller dans les réglages de votre smartphone pour configurer les paramètres de réception des notifications. Les AirPods 2ème Génération ne vous lâcheront jamais. Ils vous offrent jusqu’à 5 heures d’écoute avec une charge complète. Vos AirPods 2ème Génération n’ont plus de batterie ? Grâce à leur boitier de charge, en seulement 15 minutes vous disposerez de 3 heures d’écoute supplémentaires.

Achetez les AirPods 2ème Génération à moins de 130 € avec MediaMarkt

Vous êtes séduits par les performances des AirPods 2ème Génération ? Profitez-en de l’offre de MediaMarkt pour vous les offrir au meilleur prix. Habituellement vendus 149 €, les AirPods 2ème Génération et leur boitier de charge sont affichés à seulement 129 € avec MediaMarkt, soit 20 € de remise. C’est une offre très intéressante pour des écouteurs bluetooth de cette qualité. Les AirPods 2ème Génération sont compatibles avec les iPhones 5 et ultérieur, l’Apple Watch, l’iPad mini 2 et ultérieur, l’iPad Air, l’iPad Pro et l’iPod Touch 6th Génération, mais aussi avec les smartphones, tablettes et ordinateurs de marques concurrentes à Apple. Alors n’hésitez plus et foncez les acheter.