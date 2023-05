Benefit Cosmetics, Pixi, Mac, It Cosmetics : profitez vite de 20% de remise sur les coffrets pour Elle avec Ici Paris XL

Faites le plein de produits de beauté avec Ici Paris XL

Avec le printemps qui a du mal à s’installer sur la Belgique, votre moral et votre bonne humeur sont peut-être en berne. Pour vous rebooster, prenez-soin de vous. En ce moment, la parfumerie en ligne Ici Paris XL propose 20% de remise sur une large sélection de coffrets pour Elle. Soins du visage, maquillages, parfums et accessoires beauté…cette promotion exceptionnelle vous permet de faire le plein de produits de beauté et de vous offrir des articles de grandes marques à prix tout doux. Parmi les remises proposées par Ici Paris XL, vous trouverez des marques comme Benefit Cosmetics, Pixi, Mac, It Cosmetics, Huda Beauty, Shiseido, La Mer, Estée Lauder, Yves Saint Laurent et bien d’autres. Une chose est sure, vous trouverez forcément le coffret qui vous donnera le sourire à petit prix ! Foncez vite sur le site de la parfumerie Ici Paris XL pour découvrir toutes les offres.

Une remise de 20% sur les coffrets pour Elle avec Ici Paris XL

Que vous préfériez le maquillage, les soins ou le parfum, vous allez forcément trouver votre bonheur parmi tous les coffrets pour Elle en promotion sur le site de la parfumerie en ligne Ici Paris XL. Nous avons repéré pour vous quelques pépites comme le coffret de maquillage Yves Saint Laurent comprenant le stylo Touche Éclat, un best-seller de la marque, ainsi que le rouge à lèvre Pure Couture. De quoi réveiller votre mine ! Ici Paris XL propose ce coffret à 31,60 € au lieu de 39,50 €, soit 20% de remise. Pour mettre en valeur vos sourcils, Ici Paris XL propose le coffret Benefit Cosmetics comprenant un crayon à sourcils et un surligneur crémeux à poser sous les sourcils pour les redéfinir. Avec ce coffret, c’est le coup d’éclat assuré pour votre visage. Ici Paris XL le propose à 28,40 € au lieu de 35,50 €, soit 20% de remise. Pour un regard intense, vous trouverez aussi le coffret Regional Eye Kits de Mac comprenant un mascara In Extreme Dimension 3D, le crayon Technakhol et le gel pour sourcils. Ici Paris XL le propose à 37,20 € au lieu de 46,50 €, soit 20% de remise. Foncez-vite découvrir toutes les autres pépites à prix doux. Vous avez jusqu’au 31 mai pour en profiter.