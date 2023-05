Économisez 170 € sur l'aspirateur balai Samsung Jet 75 chez MediaMarkt, une réduction à ne pas manquer pour une propreté éclatante !

Découvrez les performances de l’aspirateur balai Samsung Jet 75

Vous rêvez de faire votre ménage rapidement et en toute simplicité ? Le meilleur allié pour garder une maison propre facilement, c’est l’aspirateur-balai sans fil. Pratique et maniable, c’est un atout pour garder une maison impeccable au quotidien. Sur le marché des aspirateurs-balai, on connaît bien Dyson, Rowenta ou encore Tineco. Le fabricant coréen Samsung a également développé une gamme d’aspirateurs balai très performant. C’est le cas de l’aspirateur balai Samsung Jet 75. Doté d’un moteur Digital Inverter et d’une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 200 W, l’aspirateur balai Samsung Jet 75 est ultra efficace pour vous débarrasser de la poussière et des allergènes. Même les particules fines ne résistent pas à la conception aérodynamique de son système d’air et sa filtration cyclonique en 5 couches. C’est simple, le filtre à particules de l’aspirateur balai Samsung Jet 75 retient 99,99% des poussières et des particules fines comme les allergènes ou le pollen. Grâce à son poids léger de 2,6 kilos et à son bras télescopique, l’aspirateur balai Samsung Jet 75 est maniable et très efficace sur tous les types de sols, mais aussi sur les murs, les plafonds, les rideaux, les fauteuils et les canapés. Il est équipé d’une brosse motorisée Turbo Action et d’un suceur fente, pour vous permettre d’atteindre les moindres recoins de votre maison. Grâce à sa batterie de 3000 mA, l’aspirateur balai Samsung Jet 75 vous offre une autonomie de 60 minutes. De quoi garder votre maison propre et saine au quotidien.

Économisez 170 € sur l’aspirateur balai Samsung Jet 75 avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Samsung Jet 75 est un aspirateur haut de gamme, parfait pour nettoyer votre maison très simplement au quotidien. Il est très facile à entretenir grâce à son écran numérique qui vous avertit en cas d’anomalie. Il vous permet également de vérifier à chaque instant le niveau de la batterie et le niveau de puissance choisie. Vous êtes séduit par les performances de l’aspirateur balai Samsung Jet 75 ? Profitez des Samsung Days de MediaMarkt pour vous l’offrir au meilleur prix. Habituellement vendu 599 €, l’aspirateur balai Samsung Jet 75 est actuellement affiché à 429 €, ce qui vous permet de réaliser une économie de 170 €. Vous avez jusqu’au 21 mai pour en profiter.