Découvrez le secret de pro pour une maison impeccable : l'aspirateur balai V12 Detect Slim Absolute de Dyson avec une remise exceptionnelle de 100 € chez MediaMarkt !

Découvrez les performances de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute

Cela fait un moment que vous avez envie de vous offrir un aspirateur balai Dyson dernière génération mais vous hésitez à cause du prix ? La puissance et les performances de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute devraient vous convaincre d’investir. Vous ne le regretterez pas. Avec son moteur Hyperdymium très puissant, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute fait la chasse à toutes les poussières et à tous les allergènes présents sur tous les types de sols. C’est simple, grâce à son système de filtration, il capture 99,99% des particules microscopiques et des allergènes. Carrelage, parquet, moquette ou béton ciré, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute passe absolument partout avec efficacité. Avec son poids léger de 2,4 kilos et son bras télescopique, il est également redoutable pour éradiquer la poussière sur vos murs, plafonds, rideaux, canapés et fauteuils. Sa brosse Motorbar conçue en poils de nylon et en filaments antistatiques en carbone attrape la moindre poussière et la moindre miette, même microscopique. En plus, elle est dotée d’un faisceau lumineux qui vous permet d’avoir une visibilité maximale pour ne rater aucune poussière. Le petit plus de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute, c’est qu’il vous donne la preuve de son efficacité. Grâce à son capteur piézoélectrique, il mesure les particules de poussières aspirées et affiche les résultats sur son écran LCD. Côté autonomie, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute vous offre 60 minutes d’aspiration en continu. De quoi vous laisser le temps de chasser la poussière dans tous les recoins de votre maison.

Économisez 100 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute avec MediaMarkt

Avec l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute, vous allez définitivement mettre au placard votre aspirateur traîneau. Il est tellement pratique et performant que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière ! En plus, il est très facile d’entretien. Après chaque aspiration, il vous suffit de vider son bac à poussière de 0,35 litre dans votre poubelle et de le poser sur sa station de charge. Pour vous offrir l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute au meilleur prix, profitez vite de l’offre de MediaMarkt. Le spécialiste de l’électroménager l’affiche à 599 € au lieu de 699 €, soit 100 € de remise. Un conseil, foncez !