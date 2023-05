Vivez l'aventure urbaine en harmonie avec la planète grâce à la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3, disponible en promo à moins de 450 € avec la Fnac !

Prenez goût à la liberté avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3

Le printemps est la période idéale pour tester les déplacements doux comme le vélo ou la trottinette électrique. Cela vous permet de profiter du soleil et du grand air. Cela vous évite aussi de prendre votre voiture et de dépenser de l’essence. Enfin, cela réduit votre empreinte écologique. Pour vous accompagner dans votre premier pas vers l’électrique, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est parfaite. Chaque jour, elle vous permet de parcourir 30 kilomètres et d’aller à une vitesse maximale de 25 km/heure. Avec sa puissance de 600W et ses pneus de 8,5 pouces, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 vous permet de vous déplacer librement sur toutes les routes. Elle est particulièrement pratique en ville pour vous faufiler entre les voitures et éviter les bouchons et les galères de stationnement. Conçue pour assurer votre sécurité, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est dotée d’un feu d’avertissement arrière, de réflecteurs latéraux et d’un grand réflecteur frontal. Son disque de frein arrière à double plaquette vous offre également un freinage efficace, en toute sécurité. Pour votre confort, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 dispose de 3 modes de conduites : le mode piéton vous permet de marcher à côté de la trottinette, le mode standard peut atteindre les 20 km/h, le mode sport vous permet d’aller jusqu’à 25 km/h. Ce dernier est parfait sur les grandes routes peu animées. La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 dispose de nombreux atouts. L’essayer, c’est l’adopter. Êtes-vous prêt à tenter l’expérience ?

Économisez 15% sur le prix de la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 avec la Fnac

Vous êtes conquis par la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 ? Profitez de l’offre de la Fnac pour vous l’offrir. En ce moment, le spécialiste du high-tech propose la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 au prix canon de 449,99 € au lieu de 528,19 €, soit 15% de remise. Économiser presque 80 € sur une trottinette électrique de cette qualité, c’est une opportunité à ne pas laisser passer. Un conseil, foncez ! L’offre est valable jusqu’au 27 mai, dans la limite des stocks disponibles.