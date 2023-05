Dyson : respirez un air pur et frais dans votre intérieur avec le purificateur d'air TP07 vendu 150 euros moins cher sur MediaMarkt !

Respirez un air purifié avec le purificateur d’air Dyson TP07

Saviez-vous que l’air respiré dans nos maisons est souvent plus pollué que l’air extérieur ? Pollution, particules dégagées par les meubles, vapeurs produites dans votre cuisine lors de la cuisson de vos plats, ou encore parfums d’intérieur…si vous n’aérez pas votre maison quotidiennement, l’air que vous respirez peut très vite altérer votre santé. Pour vous aider à garder une maison saine et respirer un air pur au quotidien, équipez-vous du purificateur d’air Dyson TP07. Avec son design moderne et élégant, il s’intègre facilement dans tous les intérieurs, en toute discrétion. Doté d’un filtre HEPA avec charbon actif, il capture les gaz et 99,95% des particules de poussières polluantes pendant que ses capteurs intelligents analysent l’air ambiant chaque seconde. Le purificateur d’air Dyson TP07 peut alors ajuster automatiquement sa puissance d’aspiration et vous distribuer de l’air purifié. Résultat, le purificateur d’air Dyson TP07 vous permet de respirer un air sain. Il vous permet également de rafraîchir votre pièce grâce à sa fonction ventilation. C’est un véritable atout pour affronter les grosses chaleurs de l’été. Le purificateur d’air Dyson TP07 est efficace et il vous le prouve. Il est équipé d’un écran LCD qui affiche tous les polluants qu’il capte. Enfin le purificateur d’air Dyson TP07 est pratique. Il se contrôle en toute simplicité depuis sa télécommande ou via votre smartphone via l’appli Dyson Link.

Économisez 150 € sur le prix du purificateur d’air Dyson TP07 avec MediaMarkt

Le purificateur d’air Dyson TP07 est un véritable atout pour respirer un air pur et sain dans votre maison. Il s’entretient très facilement. Il suffit de changer son filtre HEPA lorsque l’écran LCD vous indique de le changer. C’est facile et cela permettra à votre appareil de vous accompagner pendant longtemps. Avec l’arrivée de l’été, c’est le bon moment pour investir dans le purificateur d’air Dyson TP07. En plus MediaMarkt fait chuter son prix en l’affichant à 499 € au lieu de 649 €, soit 150 € d’économies. A ce prix-là, n’hésitez plus et laissez-vous tenter. C’est un achat que vous ne regretterez pas.