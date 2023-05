Offrez-vous un sommeil de qualité et économisez -50% sur le matelas hybride ConstantCool Emma Matelas, élu produit de l’année 2023

Matelas hybride d’Emma Matelas : le matelas idéal pour tous

En quelques années, Emma Matelas a complètement bouleversé le marché du sommeil en proposant des matelas haut de gamme, conçus pour convenir à toutes les morphologies. Avec Emma Matelas, finie la galère de choisir un matelas en magasin, de faire des tests en 5 minutes chrono et de dépenser des fortunes pour un matelas qui ne vous conviendra peut-être pas sur le long terme. Emma Matelas a montré qu’il est possible de créer des matelas qui conviennent à tous. Son matelas hybride a d’ailleurs été élu produit de l’année 2023. Le secret d’Emma Matelas ? Plus besoin de choisir entre la mousse ou les ressorts. Le matelas hybride allie les avantages de la mousse et des ressorts ensachés. Il soulage la pression et soutient le corps grâce à ses 5 couches, spécialement conçues pour prendre soin de toutes les morphologies. Pour concevoir le matelas hybride, Emma Matelas a développé la technologie brevetée Aeroflex : pas moins de 522 ressorts ensachés, séparés en 7 zones soutiennent la colonne vertébrale ! Et ce n’est pas tout. Le matelas hybride vous offre également une respirabilité maximale. Sa housse ultra-dry est thermorégulante. En plus, elle est très hygiénique. Elle peut se retirer et se laver en machine. Avec le matelas hybride, vous faites le bon choix. Il vous promet des nuits fraîches, douces et reposantes.

Économisez 50% sur le prix du matelas hybride ConstantCool Emma Matelas

Le sommeil est un élément essentiel à ne pas négliger pour rester en bonne santé et garder la forme toute la journée. Si vous vous réveillez fatigué ou avec des douleurs, il est certainement temps de renouveler votre matelas. Pour être certain de faire le bon choix, optez pour le matelas hybride Emma Matelas. La marque Emma Matelas est tellement sûre de la qualité de son matelas hybride qu’elle vous propose 100 nuits d’essai pour valider votre choix. En plus, en ce moment, Emma Matelas propose 50% de remise sur le matelas hybride ConstantCool. Le modèle 160x200 cm est affiché à 819 € au lieu de 1638 €. C’est un petit prix pour retrouver un sommeil de qualité. Un conseil, foncez !