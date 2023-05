Devenez un véritable barista en vous offrant la machine à expresso Philips Series 2200 à moins de 280 € avec MediaMarkt

Découvrez les performances de la machine à expresso Philips Series 2200

Vous êtes à la recherche de la machine à café avec broyeur idéale à utiliser au quotidien ? Vous pouvez arrêter vos recherches, nous l’avons trouvé pour vous. Il s’agit de la machine à expresso Philips Series 2200. Elle prépare les cafés comme un véritable barista, tout en étant très facile à utiliser. Grâce à son écran tactile intuitif et son menu « My Coffe Choice », vous n’avez qu’à sélectionner l’intensité de votre café et la quantité souhaitée. Avec sa puissance de 1500W et ses 15 bars de pression, cette machine à expresso full automatique vous délivre alors à chaque tasse des cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crème onctueuse. Que vous aimiez le café fort ou le café plutôt doux, la machine à expresso Philips Series 2200 vous propose 12 réglages pour ajuster la mouture de vos grains de café, pour préparer des cafés qui vous ressemblent. Espressos, double-expressos, ristrettos ou encore lungos, la machine à expresso Philips Series 2200 s’adapte à toutes vos envies. Elle peut même vous préparer de délicieux cafés latte et cappuccinos avec son mousseur à lait. Pratique, le mousseur à lait vous permet aussi de préparer des chocolats chauds. Avec son réservoir de 1,8 litres, vous pouvez faire couler jusqu’à 12 tasses de café d’affilé. De quoi satisfaire les envies de toute la famille !

Achetez la machine à expresso Philips Series 2200 au meilleur prix avec MediaMarkt

La machine à expresso Philips Series 2200 vous prépare des cafés de qualité. Elle est également très facile à entretenir. Grâce à son système AquaClean, son filtre vous offre une eau claire et purifiée à chaque tasse. Il permet de préparer jusqu’à 5000 tasses sans détartrage. La machine à expresso Philips Series 2200 est vraiment parfaite pour les amateurs de café et de boissons chaudes. MediaMarkt la propose en ce moment au prix canon de 279 €. C’est un excellent prix, sachant qu’elle est en général vendue 399,99 €. Si vous aimez le bon café, un conseil, n’hésitez plus et foncez l’acheter.