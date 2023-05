Transformez votre jardin en oasis de détente et profitez de ce double bon plan La Redoute pour économiser 30% + 10% extra à l'achat de ce superbe salon de jardin !

Amenez de la convivialité sur votre terrasse avec le salon de jardin Mahano

Enfin, le soleil semble revenir sur la Belgique, pour le bonheur de tous. Cela va être l’occasion d’organiser des apéros ou des barbecues en famille ou entre amis. Pour apporter de la convivialité à votre terrasse ou à votre jardin, créez-vous un petit coin salon cosy et confortable. Un joli salon de jardin, un beau tapis et quelques guirlandes lumineuses suffisent pour donner à votre extérieur un peu côté vacances très appréciable. Pour vous équiper au meilleur prix, nous avons repéré pour vous le salon de jardin Mahano de So’Home sur l’e-shop de La Redoute. L’ensemble Mahano est composé d’un canapé, de deux fauteuils et d’une table basse. Conçu en acacia, il est parfait pour une utilisation à l’extérieur car il est très résistant à la pluie, aux insectes et aux champignons. Il pourra donc rester tout le printemps et tout l’été dehors, sans s'abîmer. Pour l’entretenir, il vous suffit juste de l’hiverner en automne, et de passer une lasure de protection chaque année au retour du printemps. Ainsi, le salon de jardin Mahano durera des années.

Offrez-vous le salon de jardin Mahano au meilleur prix avec La Redoute

Avec La Redoute, vous avez la possibilité de faire de très bonnes affaires toute l’année. En ce moment, ce sont les Bons Plans Maison sur son e-shop. Ils vous permettent de bénéficier d’une remise supplémentaire sur tous les articles maison, même ceux déjà soldés ! Avec le code promo HOMEDECO, vous bénéficiez de 5% de remise supplémentaire dès 99 € d’achat, de 10% supplémentaires dès 199 € d’achat et de 15% de remise supplémentaire dès 399 € d’achat. Le salon de jardin Mahano de So’Home bénéficie alors d’un double bon plan. Il est actuellement affiché à 279,30 € au lieu de 399 €, soit 30% de remise. En plus, il bénéficie d’une remise Extra de 10% avec le code promo HOMEDECO. Elle vous permet d’économiser 27,93 € supplémentaires. Cette offre est valable jusqu’au 31 mai. Profitez-en vite !