Respirez un air pur à petit prix : économisez 150 € sur le purificateur d'air 3 en 1 Dyson HP7A chez MediaMarkt grâce à notre bon plan exclusif !

Profitez d’un air pur avec le purificateur d’air Dyson HP7A

Le soleil commence enfin à revenir sur la Belgique et l’été approche à grands pas. Tout le monde se demande d’ailleurs si la canicule de l’année dernière va se réinstaller cette année. Au cas où, il est bien d’anticiper l’achat d’un ventilateur. Mieux encore, offrez-vous le purificateur d’air Dyson HP7A. Cet appareil 3 en 1 purifie l’air de votre maison. Il peut également le réchauffer ou le refroidir. Petit mais costaud, il peut assainir jusqu’à 2000 m3 d’air par heure. Grâce à sa technologie Air Multiplier, il attire les polluants, même les plus éloignés. Il les absorbe pour rejeter de l’air purifié dans votre intérieur. Son filtre 360° en fibre de verre élimine 99,95% des particules de poussières et des allergènes aussi petits que 0,1 micron. Le purificateur d’air Dyson HP7A est équipé de capteurs intégrés. Ils analysent l’air ambiant et transmettent des données une fois par seconde pour ajuster la puissance de l’appareil. Le purificateur d’air Dyson HP7A est très performant et il vous le prouve. Il affiche en direct sur son écran LCD les polluants détectés par ses capteurs. Pratique, le purificateur d’air Dyson HP7A se commande depuis sa télécommande ou via l’appli Dyson Link. Que vous souhaitiez purifier votre air intérieur, le chauffer ou le ventiler, il est programmable pour fonctionner de 15 minutes à 9 heures. Une fois le temps programmé atteint, il s’arrête alors automatiquement.

Le prix du purificateur d’air Dyson HP7A est en chute libre avec MediaMarkt

Grâce à sa fonction 3 en 1, le purificateur d’air Dyson HP7A est un achat malin. Vous pourrez l’utiliser toute l’année. Grâce à lui, votre maison restera saine et fraîche. Très silencieux avec son niveau sonore de 63 dB, vous pouvez l’utiliser dans toutes les pièces et l’oublier complètement, même dans votre chambre à coucher. Si vous avez envie de vous offrir le purificateur d’air Dyson HP7A, c’est le moment de craquer. MediaMarkt le propose en ce moment à 549 € au lieu de 699 €, soit 150 € d’économies. Un conseil, profitez-en vite ! Vous ne le regretterez pas.