Sublimez votre extérieur avec cette table en teck indémodable à -25% + -15% extra sur La Redoute !

Offrez-vous une table en teck au meilleur prix avec La Redoute

C’est le moment de renouveler votre intérieur et d’aménager vos extérieurs avec La Redoute Belgique. Jusqu’au 31 mai, vous pouvez bénéficier de très belles remises sur du mobilier, du linge de maison et de la décoration avec le code promo HOMEDECO. Ce code promo exceptionnel vous permet de bénéficier d’une remise de 5% dès 99 € d’achat, d’une remise de 10% dès 199 € d’achat et d’une remise de 15% dès 399 € d’achat. La Redoute tape très fort avec ces promotions. Le code promo HOMEDECO est cumulable avec les remises actuellement en cours. C’est le cas de la table de jardin en teck La Redoute Intérieurs qui est actuellement affichée à 771,25 € au lieu de 1029 €, soit 25% de remise. Avec le code promo HOMEDECO, vous économisez 15% supplémentaires soit 115,68 € de remise. Cette table en teck vous revient alors à 655,57 € au lieu de 1029 € ! Profitez-en vite. Elle est parfaite car elle est modulable. Grâce à sa rallonge repliable, elle peut passer en un instant d’une table de 6 personnes à une table de 10 personnes. Pratique, la table en teck La Redoute Intérieurs dispose d’un trou central pour le parasol. Résistante aux intempéries, aux insectes et aux champignons, vous pourrez la laisser dehors tout l’été sans risquer de l'abîmer. A coup sûr, c’est un achat qui durera longtemps.

Profitez des Bons Plans Maison pour aménager votre terrasse

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Les chaises parfaites pour aller avec la table en teck La Redoute Intérieurs sont également en promotion, ce qui vous permet de vous offrir une toute nouvelle table à manger extérieure au meilleur prix. Le lot de 2 fauteuils en teck La Redoute Intérieurs est proposé à 351,75 € au lieu de 469 €, soit 25% de remise. En achetant vos fauteuils en même temps que la table en teck, vous pouvez bénéficier de 15% de remise supplémentaire, soit 52,76 € de plus. Le lot de 2 fauteuils en teck vous coûtera 298,99 € au lieu de 469 €. Vous avez jusqu’au 31 mai pour en profiter.