Dégustez vos boissons chaudes préférées à prix doux avec cette machine à café Dolce Gusto Mini à moins de 60 € sur Coolblue !

La machine à café Dolce Gusto Mini Me : l'alliée des amateurs de café

La Dolce Gusto Mini Me se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Dotée de 7 tailles de tasse préprogrammées, elle vous permet de choisir la quantité de café souhaitée, que vous préfériez un court et serré expresso ou un lungo plus long. Cette machine utilise des dosettes spéciales pour vous offrir une grande variété de saveurs et d'arômes. Avec la collection capsule Dolce Gusto Starbucks, vous pouvez même préparer vos cafés préférés de chez Starbucks depuis le confort de votre maison. Outre le café, la Dolce Gusto Mini Me vous propose également une sélection de thés de qualité supérieure de chez Kusmi Tea, ainsi que des boissons chocolatées gourmandes comme le Chococino et le Nesquik. Cette machine polyvalente ravira toute la famille en répondant à toutes les envies. En plus de ses performances remarquables, la Dolce Gusto Mini Me est également très pratique. Son réservoir d'eau d'une capacité de 0,8 litre vous permet de préparer jusqu'à 5 boissons chaudes à la suite, idéal pour les matins pressés. De plus, son entretien est simple grâce à son processus de détartrage régulier, ce qui lui assure une durée de vie prolongée.

Achetez la machine à café Dolce Gusto Mini Me à moins de 50 € avec Coolblue

La machine à café Dolce Gusto Mini Me est l’alliée des familles et des matins pressés. Grâce à son réservoir d’eau de 0,8 litres, elle vous permet de préparer jusqu’à 5 boissons chaudes d’affilé. Son entretien est très facile. Il suffit de la détartrer régulièrement et elle durera des années. Vous êtes séduit par la machine à café Dolce Gusto Mini Me ? Profitez de l’offre de Coolblue pour vous l’offrir à petit prix. Habituellement vendue 75,99 €, le spécialiste de l’électroménager propose actuellement la machine à café Dolce Gusto Mini Me à 59,99 €, soit 16 € de remise. Ne tardez pas à la commander. Vous ne regretterez pas votre choix !