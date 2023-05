Transformez votre pelouse avec facilité et économisez 25% sur la tondeuse robot Worx Landroid Plus chez Amazon

Profitez d’une pelouse impeccable avec la tondeuse robot Worx Landroid Plus

Pour avoir une belle pelouse, il n’y a pas de mystère, il faut l’entretenir au quotidien. Pour cela, il faut retirer régulièrement les mauvaises herbes, mais aussi tondre la pelouse chaque semaine. Cela peut très vite devenir une corvée, surtout si vous avez un grand terrain. Heureusement, il existe aujourd’hui des tondeuses robot très performantes comme la tondeuse robot Worx Landroid Plus. Avec elle, vous aurez envie de mettre au placard votre tondeuse à gazon. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est efficace dans les jardins d’une superficie de 500 m2. Pratique, elle passe partout, sur les terrains irréguliers et dans les endroits les plus étroits et difficiles d’accès, grâce à son panneau flottant. Elle est également efficace sur les terrains en pente ayant une inclinaison jusqu’à 35°. Pour vous garantir une tonte parfaite, la tondeuse robot Worx Landroid Plus est livrée avec un fil périmétrique. Il vous permet de délimiter la zone de tonte. La tondeuse robot Worx Landroid Plus tond ensuite parfaitement votre pelouse en bande bien parallèles et en toute autonomie. Elle vous propose plusieurs réglages de la hauteur de coupe, de 30 à 60mm. Elle s’occupe même des bordures à la perfection grâce à sa fonction Cut to Edge. Dotée de la technologie intelligente AIA, la tondeuse robot Worx Landroid Plus analyse vos habitudes de tonte, l’ensoleillement, et l’apport en eau de votre pelouse, pour vous proposer un programme de tonte personnalisé. Grâce à la tondeuse robot Worx Landroid Plus, en seulement quelques mois vous verrez votre pelouse évoluer et devenir resplendissante de santé. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est une tondeuse robot connectée. Grâce à sa connexion Bluetooth et WIFI et à l’application Noesis, vous avez la possibilité de la commander à distance depuis votre smartphone ou avec votre voix. En effet, la tondeuse robot Worx Landroid Plus est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. Pour ne rien gâcher, la tondeuse robot Worx Landroid Plus est très silencieuse. Elle ne vous gênera pas pendant votre sieste.

Économisez 25% sur le prix de la tondeuse robot Worx Landroid Plus avec Amazon

La tondeuse robot Worx Landroid Plus dispose de nombreuses fonctionnalités qui en font un modèle très performant. Elle peut, par exemple, tondre sous la pluie. Elle a également gagné le Product Safety Award en 2021. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est en effet très sure. Elle dispose d’un pare-choc pour éviter les accidents et s’arrête instantanément en cas de contact avec un élément grâce à son module anti-collision. Vous êtes séduit par les atouts de la tondeuse robot Worx Landroid Plus ? Profitez vite de l’offre d’Amazon pour vous l’offrir au meilleur prix. En ce moment, le géant du e-commerce la propose à 709 € au lieu de 949 €, soit 25% de remise. Cela en fait une tondeuse robot à un excellent rapport qualité-prix. Un conseil, n’hésitez pas trop longtemps avant de vous l’acheter.