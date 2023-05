Créez un véritable coin de paradis extérieur avec ce salon de jardin lounge ultra tendance à moins de 150 € : détente et style à petit prix !

Aménagez votre extérieur avec le salon de jardin lounge Formentera Vilanova

Le soleil tant attendu après ces longs mois de grisaille fait enfin son retour sur la Belgique. Si cela n’est pas encore fait, il est temps d’aménager votre terrasse ou votre jardin pour pouvoir en profiter pour déjeuner à l’extérieur ou pour y passer de longues soirées de détente à regarder le coucher de soleil. Si vous ne disposez que d’un balcon, d’une terrasse ou d’un petit jardin, le salon de jardin lounge Formentera Vilanova est parfait pour vous. Il est composé de 2 chaises lounge et d’une table basse. Les chaises lounges sont ultra tendances avec leur couleur naturelle. Elles sont conçues en métal et en polyester. Ce sont des matériaux de haute qualité qui nécessitent très peu d’entretien et sont très résistants aux intempéries et à l’humidité. La table basse est conçue en métal gris anthracite. Compacte et facile à déplacer, elle ne mesure que 50cm de diamètre, elle est parfaite pour une utilisation en extérieur, mais aussi comme table d’appoint à l’intérieur. Tout comme les chaises lounges, elle ne nécessite pas d’entretien spécifique et est très résistante aux intempéries. Vous pourrez ainsi laisser votre salon de jardin lounge Formentera Vilanova à l’extérieur tout l’été sans craindre de l’abimer. Il vous suffira juste de le ranger dans un garage l’hiver ou de le protéger avec une bâche et il vous servira pendant des longues années.

➢ A découvrir : Un paradis extérieur à prix doux : craquez pour ce set de jardin à -40% avec La Redoute et obtenez 10% de réduction supplémentaire !