Simplifiez votre expérience bancaire et ouvrez un compte en 5 minutes top chrono avec Nickel !

Nickel, un service complet pour une gestion de compte optimisée !

Enfin disponible en Belgique, Nickel est une solution simple et pratique pour celles et ceux qui cherchent à ouvrir un compte sans se heurter à la complexité et au prix des banques traditionnelles. Cette filiale de la BNP Paribas Fortis vous permet de bénéficier d'un compte de paiement entièrement fonctionnel sans avoir à vous soucier des formalités bureaucratiques et de la paperasse inutile. L'un des principaux avantages de Nickel est sa facilité d'utilisation. Contrairement aux banques traditionnelles, Nickel vous permet d'ouvrir un compte rapidement et facilement sans avoir à remplir de nombreux formulaires ou à fournir une tonne de documents. Tout ce dont vous avez besoin est d’un numéro de GSM, d’une pièce d'identité valide et quelques minutes de votre temps. De plus, Nickel propose une solution totalement transparente. Vous n'aurez jamais à vous soucier des frais cachés ou des coûts supplémentaires imprévus. Le processus de tarification est clair et facile à comprendre, ce qui vous permet de mieux contrôler vos dépenses et de gérer votre argent en toute confiance. Enfin, Nickel offre le meilleur rapport qualité-prix en combinant la force d'un réseau de points de vente qui vous offre un service de base, un service client accessible 5 jours sur 7 en Belgique et une app pratique pour gérer votre compte au quotidien. Le tout pour seulement 20€ par an ! Avec 88% de clients satisfaits, vous pouvez ouvrir votre compte en toute sérénité.

Ouvrir un compte n’a jamais été aussi simple qu’avec Nickel !

Pour ouvrir un compte Nickel en Belgique, il vous suffit de vous munir d'un numéro de GSM et d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de séjour). Vous avez ensuite le choix entre la souscription en ligne ou vous rendre dans l’un des 275 points de vente en Belgique.