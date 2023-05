Offrez-vous la performance du nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home à moins de 250 € avec Krëfel

Misez sur les performances du nettoyeur pression Kärcher K4 Compact Home

Après de longs mois passés à l’intérieur, il est enfin temps de ressortir et de vivre sur nos terrasses et dans nos jardins. C’est également la bonne période pour faire de grandes balades à vélos ou en trottinette avec les enfants. Pour entretenir votre terrasse, vos clôtures, votre allée mais aussi vos vélos, trottinettes, outils de jardinage et salon de jardin, équipez-vous d’un nettoyeur haute pression. C’est l’outil indispensable pour nettoyer en toute simplicité vos extérieurs. Compact et donc très facile à ranger, le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home a tout pour plaire. Avec sa puissance de 1800 watts et sa pression de 130 bars, il nettoie avec efficacité les terrasses, clôtures et salons de jardin encrassés par les poussières et la mousse. Il est également parfait pour laver les voitures, vélos et autres outils de jardin. Grâce à sa lance d’arrosage Vario Power, il est très facile d’ajuster la pression dont vous avez besoin pour un nettoyage efficace sans abîmer vos surfaces. Très complet, le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home est livré avec un pistolet haute pression, un nettoyant sols durs, une brosse de lavage et du détergent. De quoi entretenir vos extérieurs du sol au plafond ! Le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home est très pratique à utiliser. Grâce à sa poignée télescopique en aluminium, son poids léger de 11 kilos et son tuyau flexible de 6 mètres, vous le déplacez facilement pour atteindre le fond de votre jardin ou de votre allée par exemple. Il a vraiment tout pour plaire !

Économisez 21% sur le prix du nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home avec Krëfel

Si vous souhaitez investir dans un nettoyeur haute pression, misez sur la marque Kärcher. C’est la référence sur le marché des nettoyeurs haute pression. Jusqu’au 31 mai, Krëfel propose le nettoyeur haute pression Kärcher K4 Compact Home au prix canon de 249 € au lieu de 314,95 €, soit 21% de remise. C’est un excellent prix pour un nettoyeur haute pression de cette qualité. En plus, en ce moment pour tout achat du nettoyeur haute pression K4 Compact Home, Kärcher vous offre 5 ans de garantie. Il vous reste 5 jours pour en profiter !