Simplifiez-vous le ménage et profitez de cette remise exceptionnelle sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim avec MediaMarkt

Faites la chasse à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim

Si vous détestez faire le ménage et surtout passer l’aspirateur dans votre maison, il est temps pour vous d’investir dans un aspirateur balai sans fil. Pratique et très fonctionnel, chassez la poussière avec un aspirateur balai va presque devenir un plaisir pour vous ! Pour être certain de faire le bon choix, misez sur un aspirateur balai Dyson, la marque référence sur le marché. Côté modèle, optez pour le Dyson V12 Detect Slim. Dernière génération d’aspirateur balai de Dyson, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim est très puissant et performant grâce à son moteur Hyperdymium et à son système de filtration HEPA. C’est simple, il capture 99,99% des particules microscopiques et des allergènes pour vous offrir une maison saine. Avec sa brosse Motorbar conçue en poils de nylon et en filaments antistatiques, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim est très efficace sur tous les types de sols : carrelages, parquets, lino ou encore moquette. En plus, sa brosse Motorbar est dotée d’un faisceau lumineux. Il vous permet de ne rater aucune poussière, cheveux ou miettes lorsque vous passez l’aspirateur. Avec son poids léger de 2,4 kilos et son bras télescopique, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim est également très performant pour aspirer les poussières sur vos murs, plafonds, rideaux, fauteuils et canapés. Essayez-le, vous ne pourrez plus vous en passer.

Économisez 100 € sur le prix de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim avec MediaMarkt

L’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim est ultra efficace et vous le prouve. Il est équipé d’un capteur piézoélectrique qui mesure les particules de poussières aspirées. Les résultats sont ensuite affichés sur son écran LCD. En plus, il dispose d’une autonomie de 60 minutes, ce qui est largement suffisant pour chasser la poussière dans toute la maison. Vous êtes conquis par les performances de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim ? Profitez de l’offre exceptionnelle de MediaMarkt pour vous l’offrir au meilleur prix. Habituellement vendu 699 €, le spécialiste de l’électroménager le propose en ce moment à 599 €, soit 100 € de remise. Profitez-en vite !