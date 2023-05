Incroyable : achetez la tondeuse robot Bosch Indego S500, la numéro 1 des ventes, à moins de 670 € avec Amazon

Facilitez-vous la vie avec la tondeuse robot Bosch Indego S500

Vous adorez le jardinage mais vous détestez tondre votre pelouse ? Une tondeuse traditionnelle à essence peut être galère à allumer et à entretenir. Quant à la tondeuse électrique, il faut éviter à tout moment de trancher le fil électrique lors de la tonte. Pour vous simplifier la vie, optez pour une tondeuse robot. Le modèle Indego S500 de Bosch est parfait pour les terrains ayant une superficie jusqu’à 500m2. C’est d’ailleurs la tondeuse robot numéro 1 des ventes sur le site d’Amazon. La tondeuse robot Bosch Indego S500 est très simple à utiliser et s’adapte à tous les terrains, même ceux ayant une pente allant jusqu’à 27°. Grâce à sa technologie LogiCut, elle cartographie la pelouse et la tont ensuite en bandes bien parallèles, sans oublier les bordures grâce à sa fonction BorderCut. La tondeuse robot Bosch Indego S500 passe absolument partout, même dans les passages étroits mesurant au minimum 75 centimètres. Intelligente, la tondeuse robot Bosch Indego S500 est dotée de la fonction AutoCalendar. Elle calcule automatiquement un calendrier de tonte sur mesure, optimisée par rapport à la superficie de votre terrain. Avec elle, votre pelouse sera tondue à la perfection. Elle sera également resplendissante de santé. A chacun de ses passages, la tondeuse robot Bosch Indego S500 dépose l’herbe fraîchement coupée sur votre pelouse ce qui permet de la fertiliser. En un mot, la tondeuse robot Bosch Indego S500 a vraiment tout pour plaire.

Économisez 37% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S500

Pour profiter d’une pelouse parfaite tout l’été, faites le choix d’acheter une tondeuse robot Bosch Indego S500. C’est un investissement que vous ne regretterez pas, tout comme les plus de 2100 utilisateurs Amazon lui ayant attribué la note de 4 sur 5. Avec elle, vous gagnerez du temps et votre jardin sera impeccable sans rien faire. En ce moment, Amazon propose la tondeuse robot Bosch Indego S500 à prix canon. Habituellement vendue 1062,99 €, elle est actuellement affichée à seulement 669 €, soit 37% de remise. A ce prix-là, n’hésitez plus et laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas.