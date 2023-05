Faites briller votre intérieur avec l'aspirateur balai Dyson V11 Extra et profitez d'une remise exceptionnelle de 100€ chez Coolblue !

Découvrez la puissance de l’aspirateur sans fil Dyson V11 Extra !

Dyson est réputé pour ses aspirateurs de qualité et le V11 Extra ne fait pas exception. Avec sa technologie de pointe, il offre une puissance d'aspiration incomparable qui élimine la poussière et les débris en un rien de temps. Grâce à son moteur numérique Dyson V11, vous bénéficiez d'une aspiration plus puissante que jamais, capturant même les particules microscopiques. En plus de son efficacité d'aspiration, le Dyson V11 Extra est équipé d'un système de filtration avancée qui capture 99,97% des particules aussi petites que 0,3 micron. Cela signifie que l'air rejeté est plus propre, ce qui est bénéfique pour les personnes souffrant d'allergies ou d'asthme par exemple. Le V11 Extra est conçu pour faciliter vos tâches ménagères. Grâce à sa conception légère et ergonomique, vous pouvez nettoyer facilement tous les recoins de votre maison sans vous fatiguer. Sa batterie longue durée vous offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, vous permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. De plus, il est doté d'un système de vidange hygiénique qui vous permet de vous débarrasser de la poussière et des débris sans aucun contact. Dyson ne se contente pas d'offrir une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais intègre également des fonctionnalités intelligentes dans le V11 Extra. Il dispose d'un écran LCD qui affiche en temps réel des informations utiles, telles que l'autonomie restante et les performances de nettoyage. De plus, il ajuste automatiquement sa puissance d'aspiration en fonction du type de sol détecté, garantissant ainsi une efficacité maximale à chaque utilisation.

Offre spéciale : Aspirateur sans fil Dyson V11 Extra à -100€ chez Coolblue !

À la recherche d'un aspirateur balai de qualité supérieure qui offre une performance exceptionnelle ? Ne cherchez plus ! Avec sa puissance d'aspiration exceptionnelle, sa polyvalence, sa filtration intelligente avancée et ses fonctionnalités, le Dyson V11 Extra est un choix incontournable pour un nettoyage efficace de votre maison. Et en ce moment, Coolblue vous propose une offre incroyable sur l'aspirateur sans fil Dyson V11 Extra. Profitez d'une réduction exceptionnelle de 100€, faisant passer le prix de 549€ à seulement 449€. Rendez-vous sur Coolblue dès maintenant et faites de cet aspirateur balai votre nouvel allié ménager !