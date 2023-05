Simplifiez votre quotidien avec l'aspirateur balai Dyson V10 Extra à moins de 400 € chez Coolblue !

Facilitez-vous la vie avec l’aspirateur balai Dyson V10 Extra

Vous aimez vivre dans une maison saine et propre mais vous détestez faire le ménage et plus que tout passer l’aspirateur ? Il est temps pour vous d’opter pour un aspirateur balai sans fil comme l’aspirateur balai Dyson V10 Extra. Il est tellement performant et pratique à utiliser qu’il va vous réconcilier avec le ménage. Avec lui, tout est facile. Grâce à ses 525 watts de puissance et à son moteur cyclonique qui génère une aspiration plus forte que les moteurs des autres aspirateurs balai comparables, l’aspirateur balai Dyson V10 Extra aspire en un seul passage toutes les miettes, poussières et allergènes qui trainent dans votre maison. L’aspirateur balai Dyson V10 Extra est équipé d’un système de filtration avancé. Cela lui permet de capter 99% des pollens, acariens et bactéries présents sur vos sols. Avec lui, votre maison est propre et saine pour longtemps. Grâce à sa brosse Motobar conçue en nylon et en fibre de verre, l’aspirateur balai Dyson V10 Extra est très efficace sur tous les types de sols : parquets, carrelages, lino ou encore moquette. Il est tellement léger avec son poids de 2,7 kilos, que vous le soulevez très facilement pour chasser les saletés et les poussières présentes sur vos murs, plafonds, rideaux et canapés. En un mot, l’aspirateur balai Dyson V10 Extra a tout d’un grand à un prix canon.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V10 Extra est en chute libre avec Coolblue

L’aspirateur balai Dyson V10 Extra est absolument parfait. Puissant et performant, il vous offre une autonomie d’une durée de 60 minutes. Il est également très facile à entretenir. Pour le faire durer longtemps, il suffit de vider son bac à poussière de 760 ml après chaque passage et de le mettre en charge sur son support de charge. De temps en temps, pensez à rincer son filtre HEPA à l’eau froide et c’est tout ! Si vous avez envie de vous l’offrir, achetez-le avec Coolblue. Le spécialiste de l’électroménager propose actuellement l’aspirateur balai Dyson V10 Extra au prix de 399 € au lieu de 499 €, soit 100 € d’économies. Un conseil, profitez-en vite, les stocks sont limités.