Offrez-vous des nuits de rêve avec le matelas hybride primé 7 fois en Europe, à moitié prix chez Emma Matelas !

Matelas hybride d’Emma Matelas : élu produit de l’année 2023

Si votre matelas grince, présente des tâches d’humidité et des irrégularités comme des creux ou des bosses, il est plus que temps pour vous de le changer. Le sommeil est un élément très important à ne pas négliger pour rester en forme et en bonne santé, alors n’hésitez pas à opter pour un matelas haut de gamme comme le matelas hybride ConstantCool d’Emma Matelas. Preuve que c’est un bon choix, il a été primé 7 fois en Europe et est élu produit de l’année 2023 en Belgique. L’atout du matelas hybride ? Il allie le meilleur de la mousse et des ressorts ensachés pour vous offrir un confort incomparable. Le matelas hybride d’Emma Matelas est conçu avec 5 couches qui soulage la pression et soutiennent le corps :

1/ Une housse ultra-dry thermorégulante et lavable en machine