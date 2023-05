Préparez-vous pour l'été : protégez-vous du soleil à petit prix avec les promos Medi-Market et bénéficiez de remises jusqu'à -50% sur les grandes marques de produits solaires

Faites le plein de produits solaires avec Medi-Market

Ça y est, le soleil est enfin de retour sur la Belgique et devrait rester présent. Même si les températures restent fraîches, qu’il y a de l’ombre et que vous ne vous exposez pas, il est possible d’attraper des coups de soleil. Il est donc important de bien préparer votre peau au soleil et de porter une protection solaire au quotidien. Cela tombe bien, en ce moment la parapharmacie en ligne Medi-Market vous permet d’économiser jusqu’à -50% sur de nombreux produits solaires de grandes marques telles que Avène, Eucerin, Isdin, Uriage, Oenobiol, Bioderma et bien d’autres. Compléments alimentaires, autobronzants, crèmes solaires pour le visage ou pour le corps, soins après-soleil, protections pour les cheveux ou encore pour les lèvres, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les produits remisés proposés par la parapharmacie Medi-Market. Ces promotions sont valables jusqu’au 31 août jusqu’à épuisement des stocks. Un conseil, les promotions sont tellement exceptionnelles qu’il est préférable de ne pas tarder à faire le plein de vos produits solaires préférés.

Jusqu’à -50% de remise sur de nombreux produits solaires avec Medi-Market

Avec la parapharmacie Medi-Market, c’est le moment de faire le plein de vos produits solaires préférés au meilleur prix. Pour protéger votre visage au quotidien, vous trouverez par exemple la crème solaire visage Eucerin SPF50 pour peaux normales et sèches à 13,66 € au lieu de 21,01 €, soit 35% de remise, mais aussi le lait solaire SPF50 Photoderm de Bioderma, parfait pour toute la famille, à 15,57 € au lieu de 25,95 €, soit 40% de remise. Pour préparer votre peau au bronzage, Medi-Market vous propose également les 2 boites de 28 comprimés Bronzage Expert de FortéSun à 17,97 € au lieu de 29,95 €, soit 40% de remise. Vous êtes resté un peu trop longtemps au soleil ? Pour rafraichir votre peau échauffée par les rayons du soleil, vous pourrez également acheter la brume thermale après-soleil Bariésun d’Uriage à 9,21 € au lieu de 18,40 €, soit 50% de remise. De nombreux autres produits solaires sont proposés à prix canon. Alors foncez-vite sur l’e-shop de Medi-Market pour les découvrir.