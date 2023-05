Facilitez-vous la vie avec cette incroyable promotion et économisez 32% sur le prix de la tondeuse robot Indego Bosch S+500, numéro 1 des ventes sur Amazon !

Profitez d’une pelouse parfaite sans effort avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Ça y est, la saison du jardinage et de l’entretien de vos extérieurs a bien démarré. Planter et arroser fleurs et massifs, créer un potager, tondre la pelouse…entretenir et embellir son jardin demande du temps et de la patience. Pour vous aider à garder une pelouse resplendissante de santé sans effort, investissez dans une tondeuse robot comme la tondeuse robot Bosch Indego S+500. En plus de vous permettre de vous consacrer à d’autres tâches que la tonte de votre pelouse, elle prend soin de votre jardin avec facilité et efficacité. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est parfaite pour les jardins ayant une superficie maximale de 500 m2. Très complète, elle est dotée de la technologie LogiCut. Grâce à cette dernière, elle cartographie votre jardin pour le tondre ensuite en bandes parallèles. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 travaille avec minutie et prend également soin de vos bordures grâce à sa fonction BorderCut. Elle évite également tous les obstacles présents sur son passage comme les transats, trampolines ou salon de jardin. En résumé, vous n’avez plus rien à faire, sauf à regarder votre tondeuse robot Bosch Indego S+500 faire son travail à la perfection. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est tellement parfaite qu’elle est également dotée de la fonction SmartMoving. Elle analyse votre pelouse, la météo locale et vos paramètres personnels pour vous proposer un planning de tonte personnalisé et optimisé. Pour compléter ses performances, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 répartit sur votre pelouse l’herbe fraîchement coupée pendant la tonte, afin de la fertiliser. Vous pourrez ainsi profiter d’une pelouse resplendissante tout l’été.

Le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S+500 est en chute libre avec Amazon

La tondeuse robot Bosch Indego S+500 tond parfaitement votre pelouse. En plus, elle est très silencieuse. Avec ses 63 décibels de volume sonore, elle ne dérangera pas vos voisins. Connectée, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 se contrôle en toute simplicité depuis l’application Bosch Smart Gardening. Vous n’aurez même plus à vous lever pour la mettre en route. Vous êtes séduit ? C’est le moment de vous offrir la tondeuse robot Bosch Indego S+500 avec Amazon. Le géant du e-commerce la propose actuellement à 678,67 € au lieu de 997,49 €, soit 32% de remise. C’est un prix canon pour cette tondeuse robot numéro 1 des ventes. Profitez-en vite !