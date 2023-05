Explorez l'univers Apple à prix réduit et économisez gros sur l'envoûtant iPad 10 avec MediaMarkt !

Découvrez les performances de l’iPad Space Grey Edition 2021

Vous êtes à la recherche d’une tablette puissante et polyvalente ? Ne cherchez plus, l’iPad Space Grey Edition 2021 est fait pour vous. Très performant grâce à sa puce A13 Bionic et ses 3 Go de RAM, l’iPad Space Grey Edition 2021 vous permet d’utiliser en toute fluidité toutes les applications, même les plus exigeantes comme Procreate ou encore les jeux vidéo immersifs. Avec cette tablette Apple, vous pouvez effectuer des recherches sur internet, scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos vidéos préférées en streaming ou encore créer et dessiner en toute simplicité. L’iPad Space Grey Edition 2021 vous offre de nombreuses possibilités ! Compatible avec l’Apple Pencil, l’iPad Space Grey Edition 2021 peut se transformer en tablette graphique. L’Apple Pencil est également très pratique pour prendre des notes au quotidien, retoucher des photos ou encore pour gérer votre agenda. L’iPad Space Grey Edition 2021 est également compatible avec le Smart Keyboard. Il devient alors aussi pratique qu’un ordinateur portable. Avec l’iPad Space Grey Edition 2021, vous étudiez, créez ou regardez vos séries et films préférés avec des images de très haute qualité. Son écran Retina de 10,2 pouces vous offre une résolution de 2160x1620 pixels. L’iPad Space Grey Edition 2021 est équipé d’une caméra avant de 12 Mpx. Elle est parfaite pour réaliser des selfies ou des appels vidéo de qualité. A l’arrière, l’iPad Space Grey Edition 2021 est doté d’un appareil photo grand-angle de 8 mégapixels, très pratique pour graver vos souvenirs ou encore pour scanner vos documents. Étudier, travailler, se divertir ou encore créer, l’iPad Space Grey Edition 2021 est une tablette très polyvalente qui vous suivra partout et pour longtemps !

Économisez 44 € sur le prix de l’iPad Space Grey Edition 2021 avec MediaMarkt

Très pratique car il est puissant et polyvalent, l’iPad Space Grey Edition 2021 est l’achat idéal pour les familles. Avec son autonomie d’une journée, il ne vous lâchera jamais, quoi que vous soyez en train de faire. Pour vous offrir l’iPad Space Grey Edition 2021 au meilleur prix, profitez de l’opération « Après l’effort, le réconfort » de MediaMarkt. Jusqu’au 4 juin, l’iPad Space Grey Edition 2021 64 Go est affiché à 389 € au lieu de 433 €, soit 44 € de remise. Il vous reste 5 jours pour en profiter.