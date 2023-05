Profitez des bons plans maison de La Redoute pour acheter le set de jardin pliant Gaytara et aménager votre extérieur à petit prix !

Aménagez votre extérieur avec le set de jardin pliant Gaytara La Redoute Intérieurs

Pendant ce long week-end de Pentecôte ensoleillé, vous avez pris goût à prendre votre café à l’extérieur le matin, à déjeuner dehors ou à passer de longues soirées sur votre terrasse ? Si votre jardin ou votre terrasse n’est pas encore aménagé, il est temps de vous offrir un salon de jardin ou une table de jardin. C’est tellement agréable de pouvoir profiter des rayons du soleil à tout moment de la journée. Si l’extérieur de votre maison ou de votre appartement est petit, le set de jardin pliant Gaytara est parfait pour vous. Pliable, ce set de jardin est composé d’une table ronde de 60 centimètres de diamètre, et de 2 chaises avec leurs galettes de chaises incluses. Pratique, la table de jardin dispose d’un trou pour parasol intégré avec un cache trou. Le set de jardin pliant Gaytara est fabriqué avec de l’acacia finition huilée teintée teck. L’acacia est un bois parfait pour l’extérieur. Il est très résistant aux intempéries et aux variations de températures, mais aussi aux insectes et aux champignons. Il est donc très facile à entretenir. Chaque année, il vous suffit de ranger le set de jardin pliant Gaytara et de le stocker dans votre garage. Si cela n’est pas possible, il faudra le protéger avec une bâche ou une housse de protection. Chaque année, il vous suffira de le nettoyer avec de l’eau savonneuse, puis de l’imperméabiliser avec une huile teintée avec qu’il retrouve sa splendeur. Vous le garderez ainsi longtemps.

Profitez des bons plans maisons pour vous offrir le set de jardin pliant Gaytara à petit prix

C’est le moment de craquer pour le set de jardin pliant Gaytara. La Redoute le propose actuellement à 161,40 € au lieu de 269 €, soit 40% de remise. Et ce n’est pas fini ! Grâce aux bons plans maison de La Redoute, vous pouvez économiser 10% EXTRA sur le prix du set de jardin pliant Gaytara avec le code promo HOMEDECO. Cela vous permet d’économiser 16,14 € supplémentaires. Le prix final du set de jardin pliant Gaytara est donc de 145,26 € au lieu de 269 €. C’est une offre exceptionnelle à ne surtout pas manquer ! C’est le dernier jour pour en profiter. Un conseil, foncez et n’hésitez pas à faire le plein de bonnes affaires. Les bons plans Maison de La Redoute sont également valables sur les transats, les voiles d’ombrages, les parasols, les pergolas et bien d’autres accessoires de jardin.