Profitez d’une belle pelouse sans effort en vous achetant la tondeuse robot Worx Landroid Plus avec une remise de -25% sur Amazon !

Révélez la beauté de votre pelouse avec la tondeuse robot Worx Landroid Plus

Vous aimez profiter de vos extérieurs ? Jardiner, tondre la pelouse et gérer le ramassage de l’herbe fraîchement coupée est une véritable corvée pour vous ? Il est temps de ranger dans votre garage votre tondeuse à gazon traditionnelle et d’opter pour une tondeuse robot. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est un excellent choix car elle vous offre un très bon rapport qualité prix. Très complète, la tondeuse robot Worx Landroid Plus propose des options que ne proposent pas d’autres tondeuses robots comme celles de Bosch ou de Gardena. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est équipée de la technologie WIFI et Bluetooth. Elle se commande à distance grâce à l’application Noesis. Elle dispose également d’un plateau flottant lui permettant d’accéder à tous les terrains, même les plus accidentés. Elle est aussi très efficace sur les terrains en pente ayant une inclinaison jusqu’à 35°. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est également équipée d’un écran LCD et d’une tête de charge détachable très pratique pour effectuer son hivernage et la protéger du froid. La tondeuse robot Worx Landroid Plus est parfaite pour tondre les pelouses d’une superficie de 500 m2. Elle est livrée avec un fil périmétrique qui vous permet de délimiter la zone de tonte. Une fois ce fil périmétrique installé, la tondeuse robot Worx Landroid Plus tond ensuite parfaitement votre pelouse en bandes parallèles, même les zones composées d’herbes hautes. Grâce à sa technologie unique et brevetée Cut to Edge, la tondeuse robot Worx Landroid Plus coupe l’herbe jusqu’au rebord de votre jardin. Avec elle, plus besoin de coupe bordure, vos bordures seront entretenues à la perfection. Enfin, la tondeuse robot Worx Landroid Plus est dotée de la technologie intelligente AIA. Elle analyse vos habitudes de tonte, l’ensoleillement, et l’apport en eau de votre pelouse pour vous proposer un programme de tonte personnalisé.

Le prix de la tondeuse robot Worx Landroid Plus est en chute libre avec Amazon

Puissante, intelligente et disposant d’un système de coupe très efficace, la tondeuse robot Worx Landroid Plus est aussi silencieuse. Essayez-la et vous n’aurez plus jamais envie de repasser à une tondeuse à essence ou à une tondeuse à gazon électrique. En plus, Amazon la propose en ce moment à un prix canon. Vendue habituellement 949 €, le géant du e-commerce propose actuellement la tondeuse robot Worx Landroid Plus à 709 €, soit 25% de remise. Un conseil, profitez-en vite !