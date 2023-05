Vanish, Dixan, Cif,... faites le plein de produits d’hygiène et de soin à prix mini avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Boostez votre pouvoir d’achat avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Ces derniers temps, on ne parle que d’inflation. Et pourtant, il est aujourd’hui possible de faire des économies en profitant de bons plans comme les Collect&Go Deals de Colruyt. Chaque semaine, Colruyt vous propose une sélection de produits de grandes marques à acheter en gros. C’est l’occasion de faire le plein de nettoyant ménager, de lessive, d’adoucissant, de gel douche, de déodorant, de shampoing, de dentifrice, de brosse à dent, de couches culottes ou encore de pansements à moindre prix. Avec les Collect&Go Deals de Colruyt, les remises peuvent aller jusqu’à -80% sur des produits de marques comme Vanish, Dixan, Cif, Hansaplast, Dove, Fa et bien d’autres. En pratique, les Collect&Go Deals de Colruyt se passent en ligne. Une fois que vous aurez décroché les meilleurs Deals, profitez-en pour faire vos courses en ligne sur le site de Colruyt. C’est la meilleure méthode pour éviter les tentations en magasin et comparer les prix tranquillement depuis votre canapé. En plus, en faisant vos courses en ligne, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin, vous faites donc des économies. Une fois votre panier rempli, il vous suffit de le payer et d’aller retirer votre commande dans l’un des nombreux points de retrait Colruyt. Il y en a forcément un près de chez vous. Votre commande dépasse les 60 € ? C’est une bonne nouvelle pour vous, Colruyt vous offre la livraison à domicile.

Collect&Go Deals : découvrez vite les meilleures offres de la semaine

Les Collect&Go Deals de Colruyt se renouvellent chaque semaine. Tous les mercredis, c’est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires. Cette semaine, vous trouverez par exemple :