Plongez dans la piscine hors sol Intex, numéro 1 des ventes, et bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 37% avec Amazon

Rafraîchissez-vous tout l’été avec la piscine hors sol Intex

Cela fait des années que vous avez envie d’installer une piscine dans votre jardin sans jamais franchir le pas ? Pour vous faciliter la vie, éviter de creuser dans votre jardin et profiter d’une bonne baignade sans devoir faire les déclarations administratives liées à l’installation d’une piscine, optez pour une piscine tubulaire comme la piscine hors-sol Intex. Elle est parfaite avec sa forme rectangulaire et ses dimensions de 3x2 mètres, et sa hauteur de 0,75m. Elle offre une surface de nage totalement adaptée aux enfants. Pratique, la piscine hors sol Intex est très facile à installer. Son temps de montage est de seulement 30 minutes ! Il vous suffit de monter sa structure en acier et de l’insérer dans le liner de piscine triple épaisseur pour disposer d’une piscine hors-sol parfaite pour toute la famille. Une fois installée dans votre jardin, idéalement sur une dalle de béton, vous n’avez plus qu’à sortir votre tuyau d’arrosage pour remplir votre piscine d’eau et en profiter. La piscine hors sol Intex s’entretient très facilement. Quand vous ne l’utilisez pas, il vous suffit de la couvrir avec une bâche de protection. En plus de protéger l’eau de la poussière, des feuilles et des insectes, la bâche permettra de conserver la chaleur de l’eau. Pour une meilleure hygiène de l’eau, et pour la garder propre toute la saison, il est conseillé d’installer dans votre piscine hors-sol Intex un épurateur à cartouche. Vous pouvez également vous équiper d’un robot nettoyeur de piscine comme celui que nous vous présentons dans cet article.

Économisez 37% sur le prix de la piscine hors-sol Intex avec Amazon

Êtes-vous prêt à profiter des joies de la baignade tout l’été ? C’est le bon moment pour vous offrir une piscine facile à installer. Amazon propose actuellement la piscine hors sol Intex au prix canon de 75 € au lieu de 119 €, soit 37% de remise. Installer une piscine dans son jardin pour 75 €, c’est exceptionnel ! En plus, il s’agit de la piscine numéro 1 des ventes sur Amazon. Alors n’attendez plus pour en profiter.