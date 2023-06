Installez une véritable cuisine extérieure dans votre jardin en achetant le luxueux barbecue à gaz Borreti Forza à moins de 770 € avec Coolblue

Devenez un véritable chef avec le barbecue à gaz Borreti Forza

L’été est la période idéale pour cuisiner à l’extérieur et pour organiser de belles soirées avec ses amis et sa famille. C’est l’occasion de s’offrir de bonnes grillades autour d’un barbecue, un cocktail ou un bon verre de rosé bien frais à la main. Si le barbecue à charbon de bois classique vous limite dans vos envies culinaires, il est temps pour vous de vous offrir un barbecue à gaz Borreti Forza. Très luxueux, le barbecue à gaz Borreti Forza est bien plus qu’un accessoire pour cuire des grillades. C’est une véritable cuisine extérieure avec sa grande grille de cuisson qui vous permet de préparer des grillades pour 18 personnes. Le barbecue à gaz Borreti Forza est également équipé de 4 bruleurs latéraux, d’une grille de réchauffage et de 2 tables de travail. En résumé, le barbecue à gaz Borreti Forza est très complet. Avec le barbecue à gaz Borreti Forza, vous pourrez préparer de délicieuses brochettes, viandes, chipolatas ou encore des légumes grillés. Vous pourrez également cuisiner de nombreux accompagnements comme de la ratatouille, des mijotés de légumes, des sauces ou des soupes. Le barbecue à gaz Borreti Forza est également parfait pour organiser de superbes soirées burgers. Pendant que les steacks cuisent sur la grille de cuisson, vous pouvez réchauffer les pains burgers sur la grille de réchauffage, tout en préparant une sauce ketchup maison. Pratique, le barbecue à gaz Borreti Forza se déplace très facilement grâce à ses 4 roues pivotantes. C’est vraiment l’allié de soirée réussie.

Économisez 67 € sur le prix du barbecue à gaz Borreti Forza avec Coolblue

Vous êtes séduits par le barbecue à gaz Borreti Forza ? Profitez de l’offre exceptionnelle de Coolblue pour vous l’offrir au meilleur prix. En ce moment, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager propose le barbecue à gaz Borreti Forza à 769 € au lieu de 836 €, soit 67 € de remise. Profitez-en vite pour l’acheter et organiser de belles soirées d’été conviviales. Si vous le commandez avant minuit, il sera livré chez vous gratuitement dès demain.