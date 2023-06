Incroyable : rafraîchissez-vous tout l’été avec la piscine hors sol Intex, affichée à -46% de remise avec Amazon

Profitez de bons moments en famille avec la piscine hors sol Intex

Avec l’arrivée de l’été sur la Belgique et en prévision des fortes chaleurs, équipez votre jardin d’une piscine hors sol. En plus de vous rafraîchir, vous ferez plaisir à vos enfants ! Très pratique, la piscine hors sol Intex se monte en seulement 30 minutes. Il suffit de glisser les tubes en métal qui composent la structure de la piscine dans le liner triple épaisseur puis de la remplir d’eau. C’est simple, efficace, et surtout, vous n’avez pas besoin de demander de permis de construire pour installer une piscine hors sol. Les parois de la piscine hors sol Intex sont composées de 3 couches séparées pour lui offrir une résistance maximale aux rayures et aux dommages du quotidien. Parfaite pour accueillir toute la famille, la piscine hors sol Intex mesure 3,05 mètres de diamètre pour 0,76 mètre de hauteur. Elle est livrée avec un épurateur à cartouche 1,25 m3/heure. Il vous permet d’entretenir l’eau de votre piscine et de la garder propre toute la saison. Pour entretenir les parois et le fond de la piscine hors sol Intex, vous pouvez également vous équiper d’un robot nettoyeur de piscine comme celui que nous vous présentions dans cet article. Enfin, pour garder l’eau chaude toute la saison et éviter de retrouver des insectes ou des feuilles dans l’eau, il vous suffit de recouvrir la piscine hors sol Intex d’une bâche de protection quand vous ne l’utilisez pas. Vous êtes prêts à découvrir les joies d’avoir une piscine chez soi ? Vous allez être séduit par le prix de la piscine hors sol Intex.

Économisez 46% sur le prix de la piscine hors sol Intex avec Amazon

Vous rêvez depuis longtemps d’installer une piscine dans votre jardin ? C’est le moment de craquer avec Amazon. Le géant du e-commerce propose la piscine hors sol Intex à un prix canon. Habituellement vendue 129 €, la piscine hors sol Intex est actuellement affichée au petit prix de 69,99 €, soit 46% de remise. C’est incroyable pour une piscine de cette qualité. Alors profitez-en vite, comme l’ont fait les plus de 8000 utilisateurs Amazon lui ayant donné la note de 4,4 sur 5.